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فيديو.. تفاصيل زيارة أمير عسير للقدس ولقائه بياسر عرفات

منذ 53 دقيقة
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فيديو.. تفاصيل زيارة أمير عسير للقدس ولقائه بياسر عرفات

نايف السالم (صدى):
كشف أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، لأول مرة عن تفاصيل زيارته للقدس عام 2004 بموافقة الملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، ولقائه مع الرئيس الفلسطيني حينها ياسر عرفات.

وقال الأمير تركي بن طلال خلال برنامج "في الصورة": "زرت القدس أيام ما كان محاصر ياسر عرفات في 2004 بإذن الملك، في مهمة إغاثية، ولم يكن مسموح وقتها".

وأضاف سموه: "كان فيه استئذان من سمو سيدي الملك فهد وضحنا له إيش المهمة اللي كنا بنروح لها بالتنسيق مع الأمم المتحدة لعمل مشاريع، وأذن سيدي الملك بضوابط معينة وتحت وضح النهار".

وأوضح الأمير تركي بن طلال أنه صلى في المسجد الأقصى، قائلا: "شعرت إنه مسجدنا وأهلنا وربعنا، أهل الرباط".

وكشف عن حوار دار بينه وبين الرئيس الراحل ياسر عرفات، قائلا: "كان الوالد الله يرحمه موصيني إني أبلغه برسالة تتعلق ببعض المشروعات اللي الوالد يبغى ينفذها في فلسطين" نافيا وجود أي رسائل سياسة في الحديث الذي دار بينهما.

فلسطين
امير عسير
ياسر عرفات
المسجد الاقصى
الامير تركي بن طلال

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55941
منذ 13 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههه طيب والبقية يابنت العيدان،وش وضعهم، هو بقى أحد ماتنمرتي عليه واللا حارشتيه، الله يكون فالعون.
ابو عمار
فعلا كلامه ممتاز جدا
ابو عمار
اللواء اشرف ريفي معروف بعداءه لحزب الشيطان المجوسي
واضح ***وصريح
نسأل الله العفو والعافية،،
ابو عمار
طيب

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