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بسمة وهبة: "عبدالله الشريف اتفضح في تسريبات جنسية"

منذ ساعة
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بسمة وهبة: "عبدالله الشريف اتفضح في تسريبات جنسية"

القاهرة (صدى):
هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما كشفت وزارة الداخلية زيف ما تضمنه تسريبها المفبرك، موضحةً: "فشل من النوع الفاخر فى الكذب والفبركة وصرفوا ملايين على فيديوهات مضروبة ومفبركة، عناصر الجامعة تحاول الرجوع للمشهد وتشويه صورة الدولة، لكنها تفشل فى كل مرة".

وأوضحت: " الإخواني الهارب عبدالله الشريف اتفضح وأخد أكبر قفا، قفا معلم، صوابع وزارة الداخلية معلمة على قفاه، مجرد مدعى عنده استعداد يتعاون مع الشيطان حتى ينتقم من المصريين، وكذاب وخاين، عبد الدولار".

وأضافت " أن الجماعة الإرهابية أنفقت الملايين علىيه حتى يمارس دوره فى الكذب والفبركة والتحريض ضد الدولة المصريةلكن جينات الغباء الإخوانى ماسكة فيه، وبقى كل شوية يقع فى حفرة تفضح أكاذيبه وفبركته".

وتابعت: "اتفضح بتسريبات جنسية أثبتت وكشفت أن الدين بالنسبة لهم سبوبة وستار يستخدمونه لإسقاط بنات الوطن العربى.. فين الدين والإنسانية والتربية يا عم, عبدالله مبيحرمش، لأن الدولار هدفه فى الحياة ومبقاش عنده حياء وخلع برقع الحياء من وجهه ومبقاش فارق معاه إنه كداب وخاين لمراته ونفسه وابنه".

ولفتت إلى أنه استخدم معلومات مغلوطة عن المشروعات القومية ومشاهداته على يوتيوب تراجعت لأن تم اكتشاف أنه كذاب وغشاش ومخادع ولا يحب وطنه، مجرد أراجوز..

بسمة وهبة
عبدالله الشريف
تسريبات جنسية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55941
منذ 55 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههه طيب والبقية يابنت العيدان،وش وضعهم، هو بقى أحد ماتنمرتي عليه واللا حارشتيه، الله يكون فالعون.
ابو عمار
فعلا كلامه ممتاز جدا
ابو عمار
اللواء اشرف ريفي معروف بعداءه لحزب الشيطان المجوسي
واضح ***وصريح
نسأل الله العفو والعافية،،
ابو عمار
طيب

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