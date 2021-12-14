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شاهد.. لحظة استدراج "أثيوبي" يروج المواد المخدرة في الباحة

منذ 3 ساعات
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شاهد.. لحظة استدراج "أثيوبي" يروج المواد المخدرة في الباحة

الباحة (صدى):
ضبطت مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الباحة أحد المروجين المخالفين لنظام أمن الحدود، وذلك بعد استدراجه عن طريق الهاتف وضبطه في مكان اختبائه.

ونشر حساب "سناب الداخلية"، فيديو يرصد لحظة قيام أحد رجال الأمن بالتحدث هاتفياً من دورية أمنية مع المروج والتظاهر بأنه يريد شراء المخدرات منه، ثم استدراجه لمكان معين ثم القبض عليه.

وقالت مديرية مكافحة المخدرات بالباحة أن الشخص المقبوض عليه من الجنسية الإثيوبية، وضبط بحوزته 13 قرصاً من الإمفيتامين المخدر وقطعتين من مادة الحشيش وزجاجتين من الممنوعات وسـلاح أبيض.

وجرى إيقاف المقيم المخالف واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، ومن ثم إحالته لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

التعليقات

ابو مالك
ابو مالك عدد التعليقات : 27
منذ 35 دقيقة
الله يقويكم على كل فاسد ويحفظكم.

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أحدث التعليقات

قرم
صح لسانك يا شمس الحقيقه. اجني له مصلحه في زواجه منها!! لماذا لم يتزوج من نفس جنسيته؟؟ والمسكينه لم تسأل نفسها هذا السؤال ،...
اللهو البرى
ربما في يوم تندم.. اقول. يمكن
صوت مكتوم
هولاء معروفين من اين ياتون بالاموال والسفريات صدقوني فترة ويحل بها الندم فان الله يمهل ولايهمل
ابو مالك
الله يقويكم على كل فاسد ويحفظكم.
واضح ***وصريح
ممكن المركبة ليست له ولا يملكها،،ونوع من ال T -N -قام..(( إنتقام)).

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