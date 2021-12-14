جدل بخصوص انفصال حارس الزمالك المصري عن زوجته الجزائرية

ماجد محمد (صدى):
شهدت الساعات الماضية جدلا حول طلاق محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى الزمالك المصري، لزوجته الجزائرية "الأميرة سمارة يحيي".
ولاحظ متابعو أبوجبل، قيامه بإلغاء متابعة زوجته على موقع تبادل الصور "إنستقرام"، إضافة إلى حذف صورتهما التي نشرها في 13 مايو من العام الجاري حيث كان يهنأها بقدوم عيد الفطر.
وفي المقابل قامت زوجة أبو جبل بإلغاء متابعة حارس الزمالك على "إنستقرام" وحذف الصور الخاصة بهما.
ولم يصدر أي تصريح رسمي من محمد أبوجبل أو زوجته حول حقيقة طلاقهما، ما أثار الشائعات حول انفصالهما.