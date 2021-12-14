قصة شاب تزوج من زوجة أبيه "مسيارَا"

عادل الحربي (صدى):
استفسرت سيدة، عن حكم زواج شاب تزوج مسيارًا من امراة وأنجب منها ولدًا ولم يخبر أهله إلا بعد 6 سنوات.
وأوضحت السيدة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "سؤال على الهاتف" الإذاعي: أنه "بعد ست سنوات أخبر أهله، وأحضر زوجته إليهم للسلام عليها، فلما رآها والده عرفها، وقال هذه كانت زوجة لي مسيارًا قبل عشر سنوات".
وعلق عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق، بأنه يجب على الشاب مفارقة زوجته بعد علمه بزواج والده منها سرًا قبل سنوات، وأن ولده منها ابن شرعي؛ لأنه نكاح شبهة.
وقال المطلق: "هذه من أكبر مصائب المسيار، وهي هنا تعد زوجة أبيه لكنه لا يدري، فهو غير مؤاخذ لكن عليه أن يفارقها ما تحتاج طلاق".
وأضاف: "لو كان الولد يعلم بزواج والده لكان مثل الزنا، وهذا حرام لأنها أصبحت من محارمه، لكن الابن الآن لا يدري؛ فهو غير مؤاخذ، والولد ولد شرعي".