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قصة شاب تزوج من زوجة أبيه "مسيارَا"

منذ 4 ساعات
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قصة شاب تزوج من زوجة أبيه "مسيارَا"

عادل الحربي (صدى):
استفسرت سيدة، عن حكم زواج شاب تزوج مسيارًا من امراة وأنجب منها ولدًا ولم يخبر أهله إلا بعد 6 سنوات.

وأوضحت السيدة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "سؤال على الهاتف" الإذاعي: أنه "بعد ست سنوات أخبر أهله، وأحضر زوجته إليهم للسلام عليها، فلما رآها والده عرفها، وقال هذه كانت زوجة لي مسيارًا قبل عشر سنوات".

وعلق عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق، بأنه يجب على الشاب مفارقة زوجته بعد علمه بزواج والده منها سرًا قبل سنوات، وأن ولده منها ابن شرعي؛ لأنه نكاح شبهة.

وقال المطلق: "هذه من أكبر مصائب المسيار، وهي هنا تعد زوجة أبيه لكنه لا يدري، فهو غير مؤاخذ لكن عليه أن يفارقها ما تحتاج طلاق".

وأضاف: "لو كان الولد يعلم بزواج والده لكان مثل الزنا، وهذا حرام لأنها أصبحت من محارمه، لكن الابن الآن لا يدري؛ فهو غير مؤاخذ، والولد ولد شرعي".

المطلق
زواج المسيار
عبدالله المطلق
اذاعة القران الكريم

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55941
منذ ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههه لا حول و لا قوة الا بالله .. الزياره كشفت الاب عند الام .. يبدو ان الزوجه من كثر تعدد المسيار لم تنتبه للاسم او الشبهه بين الابن وابيه

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههه طيب والبقية يابنت العيدان،وش وضعهم، هو بقى أحد ماتنمرتي عليه واللا حارشتيه، الله يكون فالعون.
ابو عمار
فعلا كلامه ممتاز جدا
ابو عمار
اللواء اشرف ريفي معروف بعداءه لحزب الشيطان المجوسي
واضح ***وصريح
نسأل الله العفو والعافية،،
ابو عمار
طيب

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