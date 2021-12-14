صورة.. حمد الله يوجه رسالة جديدة للنصر

طلال الغامدي (صدى):
أثار المغربي عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر السابق، الجدل برسالة جديدة، اعتبرها النصراويون أنها بمثابة "رسالة سلام".
ونشر حمد الله، صورة له من أمام البيت الأبيض، في الولايات المتحدة الأمريكية؛ معلقًا عليها: "حمامة سلام".
وأثارت الرسالة تكهنات الجماهير، مرجحين أن حمدالله يعلن السلام، وعدم نيته إلى تصعيد أزمة الشرط الجزائي مع إدارة النصر.
يذكر أن إدارة نادي النصر أعلنت عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع حمدالله، موضحة أن إنهاء التعاقد تم بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.
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