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صورة.. حمد الله يوجه رسالة جديدة للنصر

منذ 8 ساعات
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صورة.. حمد الله يوجه رسالة جديدة للنصر

طلال الغامدي (صدى):
أثار المغربي عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر السابق، الجدل برسالة جديدة، اعتبرها النصراويون أنها بمثابة "رسالة سلام".

ونشر حمد الله، صورة له من أمام البيت الأبيض، في الولايات المتحدة الأمريكية؛ معلقًا عليها: "حمامة سلام".

وأثارت الرسالة تكهنات الجماهير، مرجحين أن حمدالله يعلن السلام، وعدم نيته إلى تصعيد أزمة الشرط الجزائي مع إدارة النصر.

يذكر أن إدارة نادي النصر أعلنت عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع حمدالله، موضحة أن إنهاء التعاقد تم بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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النصر
البيت الابيض
دوري المحترفين
عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2883
منذ 30 دقيقة
ماأدري ليش أغلب اللاعبين العرب في الدوري السعودي يسوون أفلام إذا طلعوا من أنديتهم هل المشكلة من النادي أو من الجمهور ؟؟

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أحدث التعليقات

كجمغلو
وفقكم الله وقواكم على هؤلاء الفجرة المخربين المهربين الذين يستهدفون ابناء البلد
رااايق
طيب ***
كجمغلو
هل يتأكد القاضي من ان المتقدم على خلق ودين .. للاسف بعض الاجانب يتزوج سعودية من اجل أمور اخرى وليس همه الزواج بسعودية بل...
faeiz
غريب مو طلع وقال خلاص ابعتزل الكلام عن النصر ؟؟
faeiz
مشكلة النصر الأولى اعلامه اللي يخدر الجمهور عن مشاكل أكبر من التعاقد مع لاعب والأستغناء عن الرئيس فكل فشل قالوا الاعب الفلاني و الاعب...

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