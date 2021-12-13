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شاهد.. فيديو طريف "للصرامي" "والجماز" انتهى بمشهد درامي

منذ يوم
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شاهد.. فيديو طريف "للصرامي" "والجماز" انتهى بمشهد درامي

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو طريف المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر سعود الصرامي، والناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز، وهما يتحدثان عن نادي النصر ورحيل مsلي آل معمر بشكل طريف ومثير للضحك انتهى بمشهد درامي.

وقال سعود الصرامي، أنه من المعروف أن نادي النصر نادي جماهيري لافتا إلى أنه من المفترض أن يكرم جميع جماهيرهم بتحقيق فوز محتم، إكراما للجماهير التي حضرت المبارايات في ظل برودة الجو القاسية.

و قال الجماز أن هناك مقاطع فيديو سلبية متداولة حيث أن جماهير النصر طالبوا برحيل المسلي، لافتا إلى أنه تم تسليط الضوء على الصورة الايجابية بعظمه الجمهور فقط، ولم يسلط الضوء على تلك المظاهر السلبية من قبل الجمهور.

و انتشر مقطع فيديو يوثق هتافات جماهير النصر، قائلين :"ارحل يا مسلي" مشيرا إلى أن المسلي استطاع أن يلملم الأوراق النصرانية، وذلك بالتخلص من حمد الله والتعاقد مع لاعب كبير سيضيف كثيرا إلى النصر لافتا إلى أنه أوشك على إنهاء كتابه أنا والاغتيالات.

النصر
سعود الصرامي
رحيل
مسلي آل معمر
عبد الرحمن الجماز

التعليقات

مجلود بارك
مجلود بارك عدد التعليقات : 39
منذ 14 ساعة
نادي النصر حيكوش على الكل
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2884
منذ 14 ساعة
مشكلة النصر الأولى اعلامه اللي يخدر الجمهور عن مشاكل أكبر من التعاقد مع لاعب والأستغناء عن الرئيس فكل فشل قالوا الاعب الفلاني و الاعب الفلاني ونسوا مشاكل الأكبر للنادي
الموج الازرق
الموج الازرق عدد التعليقات : 3332
منذ ساعة
ابو خرقة ما يجوز عن طبعة

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أحدث التعليقات

Ashgan
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم غايةالقسوة ولاهمال.. الله يرحمها يغفرلها
نمر
ان شاء الله هبوط ضفيدع
ابوبدر
على بa ر وما تاب من كف الخربانة المشمسه
ابوبدر
اصحاب سمو ملكي كثري منها عاد .. وبعدها ( كني سمعتها تقول اللي يليك لي) والا شيء ثاني 😜
بلسم الروح
حركات ترويجية متفق عليها بين هذا النوع من المشاهير لزيادة عدد المشاهدات ، بحث عن الشهرة بأي طريقة كانت لايهمهم كثيرا المحتوى .

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