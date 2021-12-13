شاهد.. المفكر محمد الحسيني بالزي الوطني بعد منحه الجنسية السعودية

الرياض (صدى):
ظهر المفكر محمد علي الحسيني وهو يرتدي الزي الوطني بعد حصوله مؤخرًا على الجنسية السعودية مقدما البيعة والطاعة لولاة الأمر من أجل خدمة المملكة.
وقال الحسيني إنه وصل إلى العاصمة الرياض، اليوم مؤكدا على أن المملكة خير مكان، وطهّرها الله وقدّس ثراها.
وأضاف أن الرياض عاصمة القرار والريادة والسياسة، والنهضة الاقتصادية والثقافة، قبلنا تراب أرض طهرها الله وقدس ثراها،وخير مكان وأشرف ولاة.
وتابع : نقدم بين أيديهم البيعة والطاعة، لنكون عند حسن ظنهم بنا، وفقنا الله لتحمل المسؤولية وخدمة وطننا المملكة.