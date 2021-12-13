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شاهد.. المفكر محمد الحسيني بالزي الوطني بعد منحه الجنسية السعودية

منذ 19 ساعة
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شاهد.. المفكر محمد الحسيني بالزي الوطني بعد منحه الجنسية السعودية

الرياض (صدى):
ظهر المفكر محمد علي الحسيني وهو يرتدي الزي الوطني بعد حصوله مؤخرًا على الجنسية السعودية مقدما البيعة والطاعة لولاة الأمر من أجل خدمة المملكة.

وقال الحسيني إنه وصل إلى العاصمة الرياض، اليوم مؤكدا على أن المملكة خير مكان، وطهّرها الله وقدّس ثراها.

وأضاف أن الرياض عاصمة القرار والريادة والسياسة، والنهضة الاقتصادية والثقافة، قبلنا تراب أرض طهرها الله وقدس ثراها،وخير مكان وأشرف ولاة.

وتابع : نقدم بين أيديهم البيعة والطاعة، لنكون عند حسن ظنهم بنا، وفقنا الله لتحمل المسؤولية وخدمة وطننا المملكة.

الرياض
الجنسية السعودية
الزي الوطني
محمد الحسيني

التعليقات

dfs
dfs عدد التعليقات : 307
منذ 16 ساعة
عاد الى ارض اجداده بالحجاز
القرنيs@s@عآآآآقرهم..........👍😎
القرنيs@s@عآآآآقرهم..........👍😎 عدد التعليقات : 1
منذ 14 ساعة
لاتقدح بااهل الحجاز ياdfs
اهل الحجاز ماعلمنا منهم الا خيرا فهم اهل السنة والجماعه
وافي
وافي عدد التعليقات : 976
منذ 13 ساعة
زمن العجائب
اللهم فرجك القريب
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 741
منذ 10 ساعات
عائلة الحسيني لايسبون الصحابة ولا يتبعون الولي السفيه
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8743
منذ 8 ساعات
إن شاء الله ربي يهديه لاتباع كتاب الله وسنة رسوله ويتبرأ من دين المراجع الذي اسسه بن سبأ اليهودي
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55941
منذ ساعتين
ما شاء الله كاشخ بالشماغ

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههه طيب والبقية يابنت العيدان،وش وضعهم، هو بقى أحد ماتنمرتي عليه واللا حارشتيه، الله يكون فالعون.
ابو عمار
فعلا كلامه ممتاز جدا
ابو عمار
اللواء اشرف ريفي معروف بعداءه لحزب الشيطان المجوسي
واضح ***وصريح
نسأل الله العفو والعافية،،
ابو عمار
طيب

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