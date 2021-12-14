وزير المالية يزف نبأً سارًا بخصوص معدلات التوظيف

عادل الحربي (صدى):
صرح وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، بأن هناك مؤشرات تبشر بعودة مستوى الاستهلاك وبالتالي ارتفاع معدلات التوظيف.
جاء ذلك على خلفية إقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 - 1444 هـ -2022 م.
وقال الجدعان: "السنة إلى الآن مبشرة وفي نهاية الربع الثالث كان النمو 5.4 للناتح المحلي غير النفطي مدعومًا بنمو القطاع الخاص وهو رقم كبير، ويعزز ثقة القطاع الخاص بالحكومة".
وأضاف: "سجلت مؤشرات الاستهلاك المعلنة حتى نهاية أكتوبر معدل زيادة 35% في نقاط البيع و94% زيادة في التجارة الإلكترونية وهذا يبشر بعودة مستوى الاستهلاك وبالتالي النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التوظيف".
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