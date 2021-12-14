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وزير المالية يزف نبأً سارًا بخصوص معدلات التوظيف

منذ يوم
18496
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وزير المالية يزف نبأً سارًا بخصوص معدلات التوظيف

عادل الحربي (صدى):
صرح وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، بأن هناك مؤشرات تبشر بعودة مستوى الاستهلاك وبالتالي ارتفاع معدلات التوظيف.

جاء ذلك على خلفية إقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 - 1444 هـ -2022 م.

وقال الجدعان: "السنة إلى الآن مبشرة وفي نهاية الربع الثالث كان النمو 5.4 للناتح المحلي غير النفطي مدعومًا بنمو القطاع الخاص وهو رقم كبير، ويعزز ثقة القطاع الخاص بالحكومة".

وأضاف: "سجلت مؤشرات الاستهلاك المعلنة حتى نهاية أكتوبر معدل زيادة 35% في نقاط البيع و94% زيادة في التجارة الإلكترونية وهذا يبشر بعودة مستوى الاستهلاك وبالتالي النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التوظيف".

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وزير المالية
التوظيف
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التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 44
منذ 22 ساعة
استشاره من عندي ومظمونه بإذن الله ...
لو تم منع تأشيرات الفلاطزه والدوافير واللبنانيه ..فسيرتفع التوظيف عشرة اضعاف معدله الحالي وخاصه بالقطاع الخاص..
انا اتكلم من اطلاع على الواقع وليس تخمين..
ابوالعرب
ابوالعرب عدد التعليقات : 1209
منذ 22 ساعة
خير ان شاء الله
كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17562
منذ 22 ساعة
تنوع مصادر الدخل ... هذه تثبت ان الضريبة لن يتم تخفيضها هذا توقعي
محمد الحربي
محمد الحربي عدد التعليقات : 26
منذ 22 ساعة
ارفعوا من رواتب المتقاعدين فهم أكثر فئات المجتمع هشاشة..أسر وإيجارات وقروض وفواتير... إلخ
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 264
منذ 21 ساعة
إللي راحوا فيها صح هم مستفيدين الضمان الاجتماعي لا دخل ثابت عندهم ولا مساعدات
جمعيات خيرية تجيهم ولا أي شي ... كان الله في عونهم وعون الجميع .
اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 44
منذ 21 ساعة
بالمختصر الممل المفيد...
وقلتها الف مره...
هناك جنسيات من الاجانب هي من شفطت ثروات اقتصاد البلد...
اضافه لما ذكرت هناك الزيود..
اخراجهم لرأس المال تدمير لاي اقتصاد
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 905
منذ 19 ساعة
الله يجيب التوظيف العاطلين كثرو الله يستر
عبده كلاتع.
عبده كلاتع. عدد التعليقات : 6
منذ 14 ساعة
خريجين وخريجات من ١٥ سنه ينتظرون التوظيف ولاأحد من المسئولين فكر فيهم. لاحول ولا قوة الا بالله.
عبده كلاتع.
عبده كلاتع. عدد التعليقات : 6
منذ 14 ساعة
خريجين وخريجات من ١٥ سنه ينتظرون التوظيف ولاأحد من المسئولين فكر فيهم. لاحول ولا قوة الا بالله.
عبده كلاتع.
عبده كلاتع. عدد التعليقات : 6
منذ 14 ساعة
خريجين وخريجات من ١٥ سنه ينتظرون التوظيف ولاأحد من المسئولين فكر فيهم. لاحول ولا قوة الا بالله.
عبده كلاتع.
عبده كلاتع. عدد التعليقات : 6
منذ 14 ساعة
خريجين وخريجات من ١٥ سنه ينتظرون التوظيف ولاأحد من المسئولين فكر فيهم. لاحول ولا قوة الا بالله.
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7811
منذ 13 ساعة
اكيد صار فيه فائض بالخزينه والسبب الضرائب والرسوم والمخالفات ألتي أهلكت المواطن 😂🤷‍♂️💔
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55942
منذ ساعتين
خير ان شاء الله
الريان
الريان عدد التعليقات : 2837
منذ ساعة
يعني علمني . علمني ههههههه
البشاره ... مبنيه على طلعات على ارض الواقع ودراسات معدل التوضيف
او تهون علينا الضرايب والرسوم والمخالفات
ياخوفي لايكون ت جهز الدواء قبل الفلعه

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههه طيب والبقية يابنت العيدان،وش وضعهم، هو بقى أحد ماتنمرتي عليه واللا حارشتيه، الله يكون فالعون.
ابو عمار
فعلا كلامه ممتاز جدا
ابو عمار
اللواء اشرف ريفي معروف بعداءه لحزب الشيطان المجوسي
واضح ***وصريح
نسأل الله العفو والعافية،،
ابو عمار
طيب

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