نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رئيس مصر يصدر قرارا بشأن مقتل طفل وسرقته

منذ 3 ساعات
1854
1
رئيس مصر يصدر قرارا بشأن مقتل طفل وسرقته

القاهرة (صدى):
أصدر فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا، بشأن مقتل طفل على يد عاطل بغرض السرقة.

وأمر الرئيس المصري بتوفير احتياجات أسرة الطفل المتوفى "حسين" 16 عاما، كما وجه بدراسة حالة أسرته وجرى إدراج منزل الأسرة ضمن مبادرة "سكن كريم" لبناء المنزل بشكل جديد ولائق.

كما جرى صرف مساعدة عاجلة للأسرة قيمتها 10 آلاف جنيه مصري، وصرف مبلغ ألف جنيه لوالد الطفل ووالدته من إحدى الجمعيات، مع استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وصرف أدوية للأسرة بشكل شهري، وتوفير سلة مواد غذائية من محافظة قنا، وقيام وزارة القوى العاملة بتوفير فرصتي عمل لأخوة الطفل البالغين.

مصر
السيسي
عبدالفتاح السيسي
رئيس مصر

التعليقات

الللل
الللل عدد التعليقات : 642
منذ ساعة
16 سنة طفل
يمكن الموضوع فيه خطا لغوي
لو تجوز كان حملت منه زوجته وتقولون طفل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
هي فكره طيبه لحماية الاطفال من العدوى بالامراض بسبب اقتراب الجينات
ابو عمار
صح لسانك على النصيحه الطيبه
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ما فيه داعي للجدل

أخر الأخبار

شاهد.. تمساح يبتلع خفافيش عملاقة في معركة تحبس الأنفاس
شاهد.. تمساح يبتلع خفافيش عملاقة في معركة تحبس الأنفاس
منذ دقيقة 17
المملكة الثانية عالميًا في "مؤشر نيكاي" للتعافي من كورونا
المملكة الثانية عالميًا في "مؤشر نيكاي" للتعافي من كورونا
منذ 10 دقائق 1057
بسمة وهبة: "عبدالله الشريف اتفضح في تسريبات جنسية"
بسمة وهبة: "عبدالله الشريف اتفضح في تسريبات جنسية"
منذ 15 دقيقة 96
دراسة تكشف تأثير الزبادي على مرضى الضغط
دراسة تكشف تأثير الزبادي على مرضى الضغط
منذ 34 دقيقة 1154
في أول ظهور إعلامي له.. مصطفى فهمي: "الطلاق حاجة صحية"
في أول ظهور إعلامي له.. مصطفى فهمي: "الطلاق حاجة صحية"
منذ 43 دقيقة 168
شاهد.. لحظة استدراج "أثيوبي" يروج المواد المخدرة في الباحة
شاهد.. لحظة استدراج "أثيوبي" يروج المواد المخدرة في الباحة
منذ 52 دقيقة 1375
شاهد.. ظاهرة تساقط شهب "التوميات" جنوب الطائف
شاهد.. ظاهرة تساقط شهب "التوميات" جنوب الطائف
منذ 59 دقيقة 1147
شاهد..لحظة انفعال إداري النصر في السلة على الحكم
شاهد..لحظة انفعال إداري النصر في السلة على الحكم
منذ ساعة 1295
جدل بخصوص انفصال حارس الزمالك المصري عن زوجته الجزائرية
جدل بخصوص انفصال حارس الزمالك المصري عن زوجته الجزائرية
منذ ساعة 1309
"المياه الوطنية" تكشف عن أحد أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة
"المياه الوطنية" تكشف عن أحد أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة
منذ ساعة 1268