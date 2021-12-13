رئيس مصر يصدر قرارا بشأن مقتل طفل وسرقته

القاهرة (صدى):
أصدر فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا، بشأن مقتل طفل على يد عاطل بغرض السرقة.
وأمر الرئيس المصري بتوفير احتياجات أسرة الطفل المتوفى "حسين" 16 عاما، كما وجه بدراسة حالة أسرته وجرى إدراج منزل الأسرة ضمن مبادرة "سكن كريم" لبناء المنزل بشكل جديد ولائق.
كما جرى صرف مساعدة عاجلة للأسرة قيمتها 10 آلاف جنيه مصري، وصرف مبلغ ألف جنيه لوالد الطفل ووالدته من إحدى الجمعيات، مع استمرار صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وصرف أدوية للأسرة بشكل شهري، وتوفير سلة مواد غذائية من محافظة قنا، وقيام وزارة القوى العاملة بتوفير فرصتي عمل لأخوة الطفل البالغين.