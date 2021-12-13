وفاة المخرج محمد نبيه بعد صراع طويل مع المرض

القاهرة (صدى):
لقى المخرج محمد نبيه حتفه منذ قليل بعد صراع مع المرض وذلك بعد 9 أشهر فقط من وفاة زوجته.
ونشر ماجد نبيه عبر حسابه على فيسبوك: «توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الكبير والجميل المخرج محمد نبيه، البقاء والدوام لله رب العالمين».
الجدير بالذكر أن المخرج محمد نبيه قدم باقة من أروع الأعمال الدرامية منها «عائلة شلش» عام 1990 مع الفنان صلاح ذو الفقار، وليلى طاهر، ومحمود الجندي، وإجلال زكي، وماجدة زكي، وأحمد سلامة، ومسلسل «فيه حاجة غلط» عالم 1983 مع حسن عابدين، كريمة مختار، وتيسير فهمي، وعماد رشاد، ومحسن محيي الدين