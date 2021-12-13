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وفاة المخرج محمد نبيه بعد صراع طويل مع المرض

منذ 3 ساعات
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وفاة المخرج محمد نبيه بعد صراع طويل مع المرض

القاهرة (صدى):
لقى المخرج محمد نبيه حتفه منذ قليل بعد صراع مع المرض وذلك بعد 9 أشهر فقط من وفاة زوجته.

ونشر ماجد نبيه عبر حسابه على فيسبوك: «توفي إلى رحمة الله تعالى الأستاذ الكبير والجميل المخرج محمد نبيه، البقاء والدوام لله رب العالمين».

الجدير بالذكر أن المخرج محمد نبيه قدم باقة من أروع الأعمال الدرامية منها «عائلة شلش» عام 1990 مع الفنان صلاح ذو الفقار، وليلى طاهر، ومحمود الجندي، وإجلال زكي، وماجدة زكي، وأحمد سلامة، ومسلسل «فيه حاجة غلط» عالم 1983 مع حسن عابدين، كريمة مختار، وتيسير فهمي، وعماد رشاد، ومحسن محيي الدين

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المهرج محمد نبيه

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2081
منذ 28 دقيقة
الله يغفر له ويرحمه

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
سحبة غزال
fmf
جعلهم يطشونك ب نار جهنم
المهم
الخطف قضيه كبيره
مسافات
يا اخي خاف الله في نفسك انتهى زمنك حتى عند الكعبة تدعي على الناس وكل يوم مسوي لنا حكاية وتطارد ورا المشاكل
بلبل البحر
الله يغفر له ويرحمه

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