أم تقتل طفلها بوضع مواد مخدرة له في طعامه

القاهرة (صدى):
تجردت أم من مشاعر الأمومة وأقبلت على قتل طفلها بواسطة الأقراص المخدرة ودفنته حيا وذلك انتقاماً من زوجها الأول في محافظة القاهرة بمصر.
وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغاً من سيدة شهرتها مرجانة 26 عاماً، يفيد بقتلها طفلها، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، لكشف ملابسات القضية
وكشفت التحريات أن السيدة المتهمة بقتل الطفل تزوجت عرفياً من عامل وأنجبت منه طفلين، ولم تقم بتسجيلهما في مكاتب الصحة، كما اعترفت بوفاة طفلها الصغير التي دفنته بإحدى المقابر التابعة لمنطقة التبين بمساعدة زوجها الثاني.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على زوجها الثاني، الذي اعترف بوضع مواد مخدرة في طعام الطفل للتخلص من حياته بمساعدة زوجته، وذلك انتقاماً من زوجها الأول الذي تشاجر مع زوجها.