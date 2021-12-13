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أم تقتل طفلها بوضع مواد مخدرة له في طعامه

منذ ساعة
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أم تقتل طفلها بوضع مواد مخدرة له في طعامه

القاهرة (صدى):
تجردت أم من مشاعر الأمومة وأقبلت على قتل طفلها بواسطة الأقراص المخدرة ودفنته حيا وذلك انتقاماً من زوجها الأول في محافظة القاهرة بمصر.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغاً من سيدة شهرتها مرجانة 26 عاماً، يفيد بقتلها طفلها، وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، لكشف ملابسات القضية

وكشفت التحريات أن السيدة المتهمة بقتل الطفل تزوجت عرفياً من عامل وأنجبت منه طفلين، ولم تقم بتسجيلهما في مكاتب الصحة، كما اعترفت بوفاة طفلها الصغير التي دفنته بإحدى المقابر التابعة لمنطقة التبين بمساعدة زوجها الثاني.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على زوجها الثاني، الذي اعترف بوضع مواد مخدرة في طعام الطفل للتخلص من حياته بمساعدة زوجته، وذلك انتقاماً من زوجها الأول الذي تشاجر مع زوجها.

 

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مواد مخدرة
طليق

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4118
منذ ساعة
لحظة يا حبايبي من فضلكم ✋📍 هيا تفضلوا شوفوا هذي المرأة اللي قتلت طفلها لا هي فنانة ويمكن تكون ملتزمة وتصلي وتصوم ولكن سوت شيء يغضب ربنا . فلذلك عندما نرى فنانة او فنان وهو راعي معاصي فلابد علينا اننا ندعي لهم بالهداية ان امكن وربنا هو الغفور الرحيم
حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 117
منذ ساعة
باي ذنب قتلت ... ماذنب الطفل ... الله حسبكم ياحثاله
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 751
منذ 35 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله
جرائم ام الدنيا لاتنتهي

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ماشاء الله تبارك الرحمن،
واضح ***وصريح
من خصايص عنود الصيد كثر الطواري … عادة الظبي يجفل لاتحرك ظلاله ما يصيد الجوازي كود بخصٍ وضاري … القنص بالركاده والتسرع جهاله ولايعرف...
غييييوووورررر
ياليت تراقبوا الترفيه فالاموال تهدر
غييييوووورررر
إن شاء الله ربي يهديه لاتباع كتاب الله وسنة رسوله ويتبرأ من دين المراجع الذي اسسه بن سبأ اليهودي
أبوخالد-أبها.
إن لله عبادا يصطفيهم .. حملة كتابه .. والداعين لطريقه .. أولئك أناس .. قد جعل الله التوفيق حليفهم .. وألبسهم حلل وأنوارا .....

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