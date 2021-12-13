شاهد.. فيديو طريف "للصرامي" "والجماز" انتهى بمشهد درامي

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو طريف المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر سعود الصرامي، والناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز، وهما يتحدثان عن نادي النصر ورحيل مsلي آل معمر بشكل طريف ومثير للضحك انتهى بمشهد درامي.
وقال سعود الصرامي، أنه من المعروف أن نادي النصر نادي جماهيري لافتا إلى أنه من المفترض أن يكرم جميع جماهيرهم بتحقيق فوز محتم، إكراما للجماهير التي حضرت المبارايات في ظل برودة الجو القاسية.
و قال الجماز أن هناك مقاطع فيديو سلبية متداولة حيث أن جماهير النصر طالبوا برحيل المسلي، لافتا إلى أنه تم تسليط الضوء على الصورة الايجابية بعظمه الجمهور فقط، ولم يسلط الضوء على تلك المظاهر السلبية من قبل الجمهور.
و انتشر مقطع فيديو يوثق هتافات جماهير النصر، قائلين :"ارحل يا مسلي" مشيرا إلى أن المسلي استطاع أن يلملم الأوراق النصرانية، وذلك بالتخلص من حمد الله والتعاقد مع لاعب كبير سيضيف كثيرا إلى النصر لافتا إلى أنه أوشك على إنهاء كتابه أنا والاغتيالات.