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شاهد.. فيديو طريف "للصرامي" "والجماز" انتهى بمشهد درامي

منذ 12 ساعة
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شاهد.. فيديو طريف "للصرامي" "والجماز" انتهى بمشهد درامي

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو طريف المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر سعود الصرامي، والناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز، وهما يتحدثان عن نادي النصر ورحيل مsلي آل معمر بشكل طريف ومثير للضحك انتهى بمشهد درامي.

وقال سعود الصرامي، أنه من المعروف أن نادي النصر نادي جماهيري لافتا إلى أنه من المفترض أن يكرم جميع جماهيرهم بتحقيق فوز محتم، إكراما للجماهير التي حضرت المبارايات في ظل برودة الجو القاسية.

و قال الجماز أن هناك مقاطع فيديو سلبية متداولة حيث أن جماهير النصر طالبوا برحيل المسلي، لافتا إلى أنه تم تسليط الضوء على الصورة الايجابية بعظمه الجمهور فقط، ولم يسلط الضوء على تلك المظاهر السلبية من قبل الجمهور.

و انتشر مقطع فيديو يوثق هتافات جماهير النصر، قائلين :"ارحل يا مسلي" مشيرا إلى أن المسلي استطاع أن يلملم الأوراق النصرانية، وذلك بالتخلص من حمد الله والتعاقد مع لاعب كبير سيضيف كثيرا إلى النصر لافتا إلى أنه أوشك على إنهاء كتابه أنا والاغتيالات.

النصر
سعود الصرامي
رحيل
مسلي آل معمر
عبد الرحمن الجماز

التعليقات

مجلود بارك
مجلود بارك عدد التعليقات : 39
منذ 48 دقيقة
نادي النصر حيكوش على الكل
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2883
منذ 25 دقيقة
مشكلة النصر الأولى اعلامه اللي يخدر الجمهور عن مشاكل أكبر من التعاقد مع لاعب والأستغناء عن الرئيس فكل فشل قالوا الاعب الفلاني و الاعب الفلاني ونسوا مشاكل الأكبر للنادي

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أحدث التعليقات

كجمغلو
هل يتأكد القاضي من ان المتقدم على خلق ودين .. للاسف بعض الاجانب يتزوج سعودية من اجل أمور اخرى وليس همه الزواج بسعودية بل...
faeiz
غريب مو طلع وقال خلاص ابعتزل الكلام عن النصر ؟؟
faeiz
مشكلة النصر الأولى اعلامه اللي يخدر الجمهور عن مشاكل أكبر من التعاقد مع لاعب والأستغناء عن الرئيس فكل فشل قالوا الاعب الفلاني و الاعب...
عبدالله فريج
اقسم بالله انه عمل غير احترافي من مشرف عليه ان يكون قدوة للاخرين ---مش حلوة والله
faeiz
ماأدري ليش أغلب اللاعبين العرب في الدوري السعودي يسوون أفلام إذا طلعوا من أنديتهم هل المشكلة من النادي أو من الجمهور ؟؟

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