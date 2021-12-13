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يا فرحتها بالسواقه
منذ 3 ساعات
1475
1
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التعليقات
برنس
عدد التعليقات : 597
منذ ساعة
قلع الله هذا الوجه
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أحدث التعليقات
اسعد حق اصابع الزمن
هذه انجازات عظيمه تستحق الاشاده... وعندي اقتراح بمضاعفة القوى البشريه للهيئة لتتمكن من تغطية كل المناطق والحالات المشتبه بها..
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
باي باي حجازي لاعب يعتمد على لاعب واحد باي يا بباي ههههههه انت خلك خلف الزعيم عندك اثنين دوري أبطال آسيا بفلوس البلوي والهلال...
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
اهم شي انة بعد الزعيم عندة اثنين كأس دوري أبطال آسيا بفلوس البلوي والهلال عندة أربعة بعرق جبينة وردد،،، الآسيوية صعبة قوية
مسافات
اثارة الجدل عند هؤلاء المهووسين صارت صناعة تنافسية يتفننون في ابتكارها حتى لو كانت على حساب كرامتهم نسال الله العافية
العالمية جبتها بيدية ✌️
يروح يبكي هناك البكاية
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