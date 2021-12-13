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نهاية التحدي مع الثيران
منذ 12 ساعة
1785
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55942
منذ 31 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههه طيب والبقية يابنت العيدان،وش وضعهم، هو بقى أحد ماتنمرتي عليه واللا حارشتيه، الله يكون فالعون.
ابو عمار
فعلا كلامه ممتاز جدا
ابو عمار
اللواء اشرف ريفي معروف بعداءه لحزب الشيطان المجوسي
واضح ***وصريح
نسأل الله العفو والعافية،،
ابو عمار
طيب
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