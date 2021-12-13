"7 مليون ريال " حكم قضائي نهائي لصالح "الاتحاد" بسبب الإساءات التي تعرض إليها

نواف السالم (صدى):
أصدر نادي الاتحاد بيانا صحفيا مفاداة، حصول النادي على أحكام قضائية نهائية من القضاء العام في مواجهة عدد من الشركات التجارية، حيث تقدر مجموع هذه الأحكام ب 7 ملايين ريال.
وقدمت إدارة النادي عدد من البلاغات لشرطة جدة بشأن الاساءات التي تعرض لها مسؤولو نادي الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي، وتم بالفعل استدعاء بعض المتهمين لأخذ أقوالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتقدم مجلس إداره النادي بالشكر للجهات الرسمية والقضائية ممثلة في محافظ جدة، وشرطة جدة والنيابة العامة، على جهودهم فى تطبيق الأنظمة بما يحفظ حقوق النادي