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"7 مليون ريال " حكم قضائي نهائي لصالح "الاتحاد" بسبب الإساءات التي تعرض إليها

منذ 26 دقيقة
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"7 مليون ريال " حكم قضائي نهائي لصالح "الاتحاد" بسبب الإساءات التي تعرض إليها

نواف السالم (صدى):
أصدر نادي الاتحاد بيانا صحفيا مفاداة، حصول النادي على أحكام قضائية نهائية من القضاء العام في مواجهة عدد من الشركات التجارية، حيث تقدر مجموع هذه الأحكام ب 7 ملايين ريال.

وقدمت إدارة النادي عدد من البلاغات لشرطة جدة بشأن الاساءات التي تعرض لها مسؤولو نادي الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي، وتم بالفعل استدعاء بعض المتهمين لأخذ أقوالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتقدم مجلس إداره النادي بالشكر للجهات الرسمية والقضائية ممثلة في محافظ جدة، وشرطة جدة والنيابة العامة، على جهودهم فى تطبيق الأنظمة بما يحفظ حقوق النادي

نادي الاتحاد
مواقع التواصل الاجتماعي
أحكام قضائية
بيان صحفي
إساءات
الشركات التجارية

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10772
منذ 18 دقيقة
احسنتم و مبروك للاتحاد

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله كبرت ربنا يحفظها
نجاة محمد
اوكية
نجاة محمد
احسنتم و مبروك للاتحاد
خالد
يوم وضعوا الضريبة كان القرار سريع و يوم تحسن الوضع يقول ننظر في الأمر يمكن على 2030 أو 2040 عاد أنت و حظك
عبود
اخي على الغامدي هم يقصدون اللي ياخذونه من سائق التاكسي عشان يعمل ذاك اليوم في المطار ما يقصدون الركاب ، الركاب انت وشطارتك اللي...

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