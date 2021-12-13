بالفيديو.. الجدعان: منهجية جديدة للميزانية لا تضع توقعات مستقبلية لأسعار النفط

الرياض (صدى):
قال وزير المالية، محمد الجدعان ، إن هناك إيرادات هيكلية هي التي نحدد بناءًا عليها السقوف، وتشمل آلية تحديد السقوف عدم وضع توقعات مستقبلية لأسعار النفط لأنها متذبذبة جدًا.
وأكد أنه سيتم الأخذ في الاعتبار تطورات السوق على المستوى الكلي، والسياسات في السوق الدولي فيما يتعلق بتوجهات سوق النفط، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".
وأضاف أنه تم تغيير تبويب إيرادات الميزانية بعد إدراج أرامكو، مؤكدًا أن حكومة المملكة تستهدف من خلال ميزانية 2022، ألا تزيد الأعباء على المواطنين والقطاع الخاص.