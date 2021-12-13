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الاتحاد يتلقى صدمة جديدة بإصابة أحد نجومه

منذ ساعتين
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الاتحاد يتلقى صدمة جديدة بإصابة أحد نجومه

ماجد محمد (صدى):
تلقى مسئولو نادي الإتحاد خبر إصابة نجم وسط الفريق عبد العزيز الجبرين، لتكون الصدمة الثانية للاتحاد بعد إصابة نجم دفاع الفريق أحمد حجازي مع منتخب مصر في كأس العرب المُقامة حالياً بقطر.

و كان منتخب مصر بدأ بإعلان أن حجازي أخذ يتعافى تدريجياً من إصابته وأن مدة غيابه عن الملاعب لن تطول ، إلا أن الجهاز الطبي للإتحاد خرج ليعلن مدة غياب عبد العزيز الجبرين والتي لن تقل عن أربعة أسابيع.

وأصيب الجبرين قبل انطلاق ودية الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي والتي انتهت بخسارة العميد 3-1، في إطار معسكر الفريق المقام في دبي حالياً.

وكشف نادي الاتحاد أن الجبرين بحاجة للعلاج والتأهيل لمدة ٤ أسابيع، وذلك وفقا لما أوضحته الفحوص الطبية التي أجراها في مستشفى فقيه الجامعي.

الاتحاد
إصابات
الجبرين
حجازي
ودية الاتحاد

التعليقات

الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية عدد التعليقات : 3325
منذ 19 دقيقة
باي باي حجازي لاعب يعتمد على لاعب واحد باي يا بباي ههههههه انت خلك خلف الزعيم عندك اثنين دوري أبطال آسيا بفلوس البلوي والهلال عندة أربعة بعرق جبينة وردد الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
هذه انجازات عظيمه تستحق الاشاده... وعندي اقتراح بمضاعفة القوى البشريه للهيئة لتتمكن من تغطية كل المناطق والحالات المشتبه بها..
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
باي باي حجازي لاعب يعتمد على لاعب واحد باي يا بباي ههههههه انت خلك خلف الزعيم عندك اثنين دوري أبطال آسيا بفلوس البلوي والهلال...
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
اهم شي انة بعد الزعيم عندة اثنين كأس دوري أبطال آسيا بفلوس البلوي والهلال عندة أربعة بعرق جبينة وردد،،، الآسيوية صعبة قوية
مسافات
اثارة الجدل عند هؤلاء المهووسين صارت صناعة تنافسية يتفننون في ابتكارها حتى لو كانت على حساب كرامتهم نسال الله العافية
العالمية جبتها بيدية ✌️
يروح يبكي هناك البكاية

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