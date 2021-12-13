الاتحاد يتلقى صدمة جديدة بإصابة أحد نجومه

ماجد محمد (صدى):
تلقى مسئولو نادي الإتحاد خبر إصابة نجم وسط الفريق عبد العزيز الجبرين، لتكون الصدمة الثانية للاتحاد بعد إصابة نجم دفاع الفريق أحمد حجازي مع منتخب مصر في كأس العرب المُقامة حالياً بقطر.
و كان منتخب مصر بدأ بإعلان أن حجازي أخذ يتعافى تدريجياً من إصابته وأن مدة غيابه عن الملاعب لن تطول ، إلا أن الجهاز الطبي للإتحاد خرج ليعلن مدة غياب عبد العزيز الجبرين والتي لن تقل عن أربعة أسابيع.
وأصيب الجبرين قبل انطلاق ودية الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي والتي انتهت بخسارة العميد 3-1، في إطار معسكر الفريق المقام في دبي حالياً.
وكشف نادي الاتحاد أن الجبرين بحاجة للعلاج والتأهيل لمدة ٤ أسابيع، وذلك وفقا لما أوضحته الفحوص الطبية التي أجراها في مستشفى فقيه الجامعي.