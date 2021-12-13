انتقادات لاذعة بسبب ظهور روزانا اليامي بملابس جريئة

أميرة خالد (صدى):
تعرضت الإعلامية والناشطة السعودية، روزانا اليامي، لانتقادات لاذعة في أحدث ظهور لها، بسبب مقطع فيديو لها ظهرت من خلاله بملابس جريئة.
واعتبر البعض على مواقع التواصل الإجتماعي أن اطلالتها "جريئة"، في أعقاب هجوم لاذع آخر منذ فترة وجيرة، للناشطة السعودية روزانا اليامي بعد ظهورها في حوض السباحة، أثناء وجودها في جزيرة بياضة بمحافظة جدة.
وبخصوص الفيديو، أوضحت ح روزانا اليامي من خلال حسابها في تطبيق "سناب شات"، أنها كانت تشجع السياحة فقط، وليس بنية إثارة الجدل ، لافتة إلى أن البعض لا يجد شيئا سوى الحديث عنها.
وقالت روزانا اليامي:"هذا هو الفيديو اللي شجعت فيه السياحة في بياضة، ويقولوا أثار الجدل بذمتكم وين الجدل عندكم حق ما في شيء أهم مني تتكلموا فيه"، وقالت ساخرة : "بهذي المناسبة راح اطلع بياضة مرة ثانية بكرة ولا بعده، لا إله إلا الله إيش في"