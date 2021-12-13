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انتقادات لاذعة بسبب ظهور روزانا اليامي بملابس جريئة

منذ ساعتين
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انتقادات لاذعة بسبب ظهور روزانا اليامي بملابس جريئة

أميرة خالد (صدى):
تعرضت الإعلامية والناشطة السعودية، روزانا اليامي، لانتقادات لاذعة في أحدث ظهور لها، بسبب مقطع فيديو لها ظهرت من خلاله بملابس جريئة.

واعتبر البعض على مواقع التواصل الإجتماعي أن اطلالتها "جريئة"، في أعقاب هجوم لاذع آخر منذ فترة وجيرة، للناشطة السعودية روزانا اليامي بعد ظهورها في حوض السباحة، أثناء وجودها في جزيرة بياضة بمحافظة جدة.

وبخصوص الفيديو، أوضحت ح روزانا اليامي من خلال حسابها في تطبيق "سناب شات"، أنها كانت تشجع السياحة فقط، وليس بنية إثارة الجدل ، لافتة إلى أن البعض لا يجد شيئا سوى الحديث عنها.

وقالت روزانا اليامي:"هذا هو الفيديو اللي شجعت فيه السياحة في بياضة، ويقولوا أثار الجدل بذمتكم وين الجدل عندكم حق ما في شيء أهم مني تتكلموا فيه"، وقالت ساخرة : "بهذي المناسبة راح اطلع بياضة مرة ثانية بكرة ولا بعده، لا إله إلا الله إيش في"

سناب شات
انتقادات
روزانا اليامي
ملابس جريئة

التعليقات

مسافات
مسافات عدد التعليقات : 758
منذ 26 دقيقة
اثارة الجدل عند هؤلاء المهووسين صارت صناعة تنافسية يتفننون في ابتكارها حتى لو كانت على حساب كرامتهم نسال الله العافية

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أحدث التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
هذه انجازات عظيمه تستحق الاشاده... وعندي اقتراح بمضاعفة القوى البشريه للهيئة لتتمكن من تغطية كل المناطق والحالات المشتبه بها..
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
باي باي حجازي لاعب يعتمد على لاعب واحد باي يا بباي ههههههه انت خلك خلف الزعيم عندك اثنين دوري أبطال آسيا بفلوس البلوي والهلال...
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
اهم شي انة بعد الزعيم عندة اثنين كأس دوري أبطال آسيا بفلوس البلوي والهلال عندة أربعة بعرق جبينة وردد،،، الآسيوية صعبة قوية
مسافات
اثارة الجدل عند هؤلاء المهووسين صارت صناعة تنافسية يتفننون في ابتكارها حتى لو كانت على حساب كرامتهم نسال الله العافية
العالمية جبتها بيدية ✌️
يروح يبكي هناك البكاية

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