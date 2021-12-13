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مواطنون يعثرون على حية سامة بداخل علبة مياة غازية

منذ ساعة
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مواطنون يعثرون على حية سامة بداخل علبة مياة غازية

نيو دلهي (صدى):
اختبأت حية كوبرا سامة داخل علبة للمياه الغازبة بالهند وقام مواطنين فور رؤيتهم، بإستدعاء أشخاص متخصصة في التعامل مع الزواحف المفترسة كالثعابين من فصيلة الكوبرا .

وعثر عدد من المواطنين على ثعبان بداخل علبة من الصفيح للمياه الغازية عالقا بداخلها وفقد القدرة على الخروج منها بسبب أن رأسه كانت عالقة داخل العلبة .

وانتشرت حالة من الخوف والرعب بين المواطنين بعد رؤيتهم الثعبان يتسلل إلى صندوق القمامة و دخول رأسه في علبة من الصفيح الخاصة بالمياه الغازية و علقت بها و لم يستطع الخروج منها.

واستطاع المتخصصون في التعامل مع الزواحف المفترسة بالوصول إلى المكان، حيث تم تحرير الثعبان قبل أن يتسلل إلى المنازل المجاورة لصندوق القمامة من العلبة ووضعه في مكان مناسب بعيد عن المواطنين

الهند
مواطنون
تعبان
حية كوبرا
علبة مياه غازية

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10772
منذ 16 دقيقة
اوكية

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله كبرت ربنا يحفظها
نجاة محمد
اوكية
نجاة محمد
احسنتم و مبروك للاتحاد
خالد
يوم وضعوا الضريبة كان القرار سريع و يوم تحسن الوضع يقول ننظر في الأمر يمكن على 2030 أو 2040 عاد أنت و حظك
عبود
اخي على الغامدي هم يقصدون اللي ياخذونه من سائق التاكسي عشان يعمل ذاك اليوم في المطار ما يقصدون الركاب ، الركاب انت وشطارتك اللي...

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