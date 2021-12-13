مواطنون يعثرون على حية سامة بداخل علبة مياة غازية

نيو دلهي (صدى):
اختبأت حية كوبرا سامة داخل علبة للمياه الغازبة بالهند وقام مواطنين فور رؤيتهم، بإستدعاء أشخاص متخصصة في التعامل مع الزواحف المفترسة كالثعابين من فصيلة الكوبرا .
وعثر عدد من المواطنين على ثعبان بداخل علبة من الصفيح للمياه الغازية عالقا بداخلها وفقد القدرة على الخروج منها بسبب أن رأسه كانت عالقة داخل العلبة .
وانتشرت حالة من الخوف والرعب بين المواطنين بعد رؤيتهم الثعبان يتسلل إلى صندوق القمامة و دخول رأسه في علبة من الصفيح الخاصة بالمياه الغازية و علقت بها و لم يستطع الخروج منها.
واستطاع المتخصصون في التعامل مع الزواحف المفترسة بالوصول إلى المكان، حيث تم تحرير الثعبان قبل أن يتسلل إلى المنازل المجاورة لصندوق القمامة من العلبة ووضعه في مكان مناسب بعيد عن المواطنين