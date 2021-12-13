فتاة سعودية تحقق حلمها بشراء "باص مدرسي" عشقته منذ طفولتها

الرياض (صدى):
امتلكت فتاة سعودية "باص مدرسي"، محققة حلمها بتملكها للباص من شدة تعلقها وحبها به، وقامت بعرضه في شارع الدهناء في منطقة الصياهد،في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وقالت الشابة سارة السبيعي: " أن منذ صغرها وهي تحب ركوب باص المدرسة، لافته إلى أنه اذا فاتها ذات صباح تبكي وذلك من شدة حبها له، قائلة : عندما أكبر سأشتري باصا، وسأفتتح به مشروعي الخاص".
وتابعت : "بعد زواجي، طرحت فكرتي هذه على زوجي الذي أيدني بها، وبالفعل ذهبنا لسوق "الحراج" واشترينا باصا مدرسيا، وبعدها ذهبنا به إلى الورشة لعمل التعديلات المطلوبة لمشروعنا، وكنا كل يوم نذهب للورشة لتفقد الإصلاحات والتعديلات، لدرجة كنا نقضي ساعات بالورشة دون أن نشعر بالوقت، بل كنا بعد نهاية الدوام نفترش سجادتنا قرب الباص ونتحدث عن مشروعنا".
وتابعت : "بعد إنهاء مرحلة التجهيز، كانوا يأملو في المشاركة في موسم الرياض، لكنهما لم يستطيعا ذلك، فذهبا لأحد شوارع الرياض، وفتحوا مشروعهما وهو مقهى متنقل، حيث لقى اقبالا كبيرا هناك، ونصحهم العملاء بالانتقال بالباص إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل" وذلك وفقا" للعربية نت".
واستطردت، انتقلنا بالفعل إلى رماح، وخاصة شارع الدهنا بالصياهد، ومن اليوم الأول لنا هناك، وجدنا إقبالاً كبيرا جدا من قبل العاملين بالمهرجان والزوار، ومن متذوقي القهوة، سواء العربية أو أجنبية