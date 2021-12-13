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طفل يحاول التناطح ضد نعجة وهذا ما حدث

منذ 22 ساعة
2111
1

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15170
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

أحسن.

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أحدث التعليقات

قرم
صح لسانك يا شمس الحقيقه. اجني له مصلحه في زواجه منها!! لماذا لم يتزوج من نفس جنسيته؟؟ والمسكينه لم تسأل نفسها هذا السؤال ،...
اللهو البرى
ربما في يوم تندم.. اقول. يمكن
صوت مكتوم
هولاء معروفين من اين ياتون بالاموال والسفريات صدقوني فترة ويحل بها الندم فان الله يمهل ولايهمل
ابو مالك
الله يقويكم على كل فاسد ويحفظكم.
واضح ***وصريح
ممكن المركبة ليست له ولا يملكها،،ونوع من ال T -N -قام..(( إنتقام)).

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