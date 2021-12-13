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فتاة تخاطر بحياتها وسط السيول
منذ 16 ساعة
2016
2
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55947
منذ ساعة
اوكي
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15170
منذ ساعة
لا هالحالات هذي مابعد وصلت لنا بعد،بس نقول الله يكفينا شر القادم من الأيام ويعطينا خيره,,
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أحدث التعليقات
قرم
صح لسانك يا شمس الحقيقه. اجني له مصلحه في زواجه منها!! لماذا لم يتزوج من نفس جنسيته؟؟ والمسكينه لم تسأل نفسها هذا السؤال ،...
اللهو البرى
ربما في يوم تندم.. اقول. يمكن
صوت مكتوم
هولاء معروفين من اين ياتون بالاموال والسفريات صدقوني فترة ويحل بها الندم فان الله يمهل ولايهمل
ابو مالك
الله يقويكم على كل فاسد ويحفظكم.
واضح ***وصريح
ممكن المركبة ليست له ولا يملكها،،ونوع من ال T -N -قام..(( إنتقام)).
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