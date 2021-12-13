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فتاة ألبانيه تفاجئ رجل بعربي تحدث عن الزواج
منذ 13 ساعة
3123
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55934
منذ 19 دقيقة
هي فكره طيبه لحماية الاطفال من العدوى بالامراض بسبب اقتراب الجينات
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أحدث التعليقات
ابو عمار
هي فكره طيبه لحماية الاطفال من العدوى بالامراض بسبب اقتراب الجينات
ابو عمار
صح لسانك على النصيحه الطيبه
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ما فيه داعي للجدل
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