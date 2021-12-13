الخريف: القطاع الصناعي وفر 55 ألف وظيفة خلال هذا العام "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن عدد الوظائف التي تم توفيرها في القطاع الصناعي خلال هذا العام.
وقال بندر الخريف خلال ملتقى ميزانية 2022، إن القطاع الصناعي وفر 55 ألف وظيفة خلال هذا العام بنسبة توطين تتجاوز 38%.
وأشار إلى أن بنك التصدير والاستيراد اعتمد تسهيلات ائتمانية تقدر بـ 1,2 مليار ريال، و51% من إجمالي التمويل استهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن قطاع التعدين من القطاعات الواعدة مع دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ، أصدرنا 506 رخص جديدة منها 133 رخصة استكشاف للمعادن.