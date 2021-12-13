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الأخضر الأولمبي يضع أندية دوري المحترفين في مأزق صعب  

منذ 55 دقيقة
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الأخضر الأولمبي يضع أندية دوري المحترفين في مأزق صعب  

طلال الغامدي (صدى):
يترقب المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عاما سعد الشهري، موافقة عدد من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على السماح للاعبيها الدوليين بالانضمام إلى المنتخب في يناير المقبل، للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية.

ووجه اتحاد الكرة خطابًا رسميًّا إلى الأندية، الأسبوع الماضي طلب منها السماح للاعبيها الدوليين، الذين وقع عليهم الاختيار من قِبل الجهاز الفني، من أجل الانضمام إلى المنتخب للمشاركة في البطولة، والذي ينتظر قرارها بالموافقة أو الرفض، وفق الزميلة" الرياضية".

يذكر أن  اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي، واجها أزمة مع عدد من الأندية قبل انطلاق تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، في طشقند، عاصمة أوزبكستان، بعد رفضها السماح للاعبيها الالتحاق بالمنتخب.

 

 

 

 

سعد الشهري
أندية
المنتخب الوطني
دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

التعليقات

العالمية جبتها بيدية ✌️
العالمية جبتها بيدية ✌️ عدد التعليقات : 3322
منذ 49 دقيقة
الله يفكنا من هذا المدرب الفاشل سعد الفقري سمسار نادي اللي بالي بالك
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2643
منذ 17 دقيقة
الاخ العزيز --العالميه جبتها بيديه --- والله صدقت

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أحدث التعليقات

العالمية جبتها بيدية 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
الرصيد صفر يا يونس شلبي
ابو وليد
ههههه ام عشقت باص ههههه كيف بتسوقه يا اختي ترى صعب -- لكن يلعن ابو العشق اللي بيذل
Cot
الغرسه وصلت للمخ واثرت على الانزيمات
Cot
الغرسه وصلت للمخ واثرت على الانزيمات
Cot
الغرسه وصلت للمخ واثرت على الانزيمات

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