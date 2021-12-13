الأخضر الأولمبي يضع أندية دوري المحترفين في مأزق صعب  

طلال الغامدي (صدى):
يترقب المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 23 عاما سعد الشهري، موافقة عدد من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على السماح للاعبيها الدوليين بالانضمام إلى المنتخب في يناير المقبل، للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية.
ووجه اتحاد الكرة خطابًا رسميًّا إلى الأندية، الأسبوع الماضي طلب منها السماح للاعبيها الدوليين، الذين وقع عليهم الاختيار من قِبل الجهاز الفني، من أجل الانضمام إلى المنتخب للمشاركة في البطولة، والذي ينتظر قرارها بالموافقة أو الرفض، وفق الزميلة" الرياضية".
يذكر أن اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي، واجها أزمة مع عدد من الأندية قبل انطلاق تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، في طشقند، عاصمة أوزبكستان، بعد رفضها السماح للاعبيها الالتحاق بالمنتخب.