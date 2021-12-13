آل معمر: يعاتبني نصراويون "لماذا لا تعلق لا توضح لا ترد"

ماجد محمد (صدى):
علق رئيس النصر مسلي آل معمر، على معاتبة النصراويين له بشأن عدم رده على ما يثار مؤخرا بشأن أوضاع الفريق ورحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله عن الفريق.
وقال رئيس النصر:"يعاتبني نصراويون:لماذا لا تعلق لا توضح لا ترد، كل الآراء محل تقدير مجلس الإدارة وتقديري الشخصي،وجمهورنا هو رصيدنا الحقيقي وإسعاده هدفنا".
وأشار:"تعلمون أن نادينا يمر بمرحلة دقيقة ويحتاج إلى العمل، لا وقت للكلام وسيأتي وقته، والعمل الآن هو طريقنا نحو وضع العالمي في الموقع الذي يليق به".
وكانت إدارة نادي النصر أعلنت عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، موضحة أنه تم إنهاء التعاقد بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.