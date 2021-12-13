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آل معمر: يعاتبني نصراويون "لماذا لا تعلق لا توضح لا ترد"

منذ 18 دقيقة
1259
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آل معمر: يعاتبني نصراويون "لماذا لا تعلق لا توضح لا ترد"

ماجد محمد (صدى):
علق رئيس النصر مسلي آل معمر، على معاتبة النصراويين له بشأن عدم رده على ما يثار مؤخرا بشأن أوضاع الفريق ورحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله عن الفريق.

وقال رئيس النصر:"يعاتبني نصراويون:لماذا لا تعلق لا توضح لا ترد، كل الآراء محل تقدير مجلس الإدارة وتقديري الشخصي،وجمهورنا هو رصيدنا الحقيقي وإسعاده هدفنا".

وأشار:"تعلمون أن نادينا يمر بمرحلة دقيقة ويحتاج إلى العمل، لا وقت للكلام وسيأتي وقته، والعمل الآن هو طريقنا نحو وضع العالمي في الموقع الذي يليق به".

وكانت إدارة نادي النصر  أعلنت عن  إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، موضحة أنه تم إنهاء التعاقد بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

 

النصر
النصراويين
عبدالرزاق حمدالله
مسلي آل معمر
معاتبة

التعليقات

العالمية جبتها بيدية 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
العالمية جبتها بيدية 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 عدد التعليقات : 3322
منذ دقيقتين
الرصيد صفر يا يونس شلبي

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أحدث التعليقات

العالمية جبتها بيدية 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
الرصيد صفر يا يونس شلبي
ابو وليد
ههههه ام عشقت باص ههههه كيف بتسوقه يا اختي ترى صعب -- لكن يلعن ابو العشق اللي بيذل
Cot
الغرسه وصلت للمخ واثرت على الانزيمات
Cot
الغرسه وصلت للمخ واثرت على الانزيمات
Cot
الغرسه وصلت للمخ واثرت على الانزيمات

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