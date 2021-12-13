"الأرصاد" تكشف تفاصيل الحالة الجوية الممطرة على مناطق المملكة

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الحالة الجوية الممطرة على مناطق المملكة من الغد إلى السبت المقبل.
وتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد يصاحبها تيارات هابطة، وزخات من البرد، ورياح نشطة من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس على مناطق تبوك، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وأضاف أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة من يوم الجمعة إلى السبت بعض محافظات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، منها الجموم والطائف والليث، في حين ستكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة من يوم الأربعاء إلى يوم السبت على الرياض، والجوف، وحائل، والقصيم، والمنطقة الشرقية.