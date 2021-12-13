الهلال يحصد جائزة الأفضل في غرب آسيا

ماجد محمد (صدى):
فاز نادي الهلال، بقب أفضل فريق في منطقة غرب آسيا عن شهر نوفمبر الماضي، بتصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، بشكل رسمي فوز الهلال بلقب الأفضل خلال نوفمبر الماضي بناء على التصويت الجماهيري، حيث حصل الزعيم على أعلى نسبة تصويت بـ 42.02% .
ويأتي فريق الفيصلي الأردني في المرتبة الثانية بـ 20.26%، والرمثا الأردني ثالثا والشرطة العراقي رابعا، والكويت الكويتي خامسا، والاتحاد في المركز السادس بنسبة 4.19% من إجمالي عدد الأصوات.
وفي وقت سابق، فتح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل ناد في منطقة غرب آسيا عن شهر نوفمبر الماضي بناء على أهمية النتائج والألقاب التي تحققت على مختلف الأصعدة، أمام 9 أندية، وهم: "الهلال، الاتحاد، الرمثا الأردني، الفيصلي الأردني، العين الإماراتي، المحرق البحريني، الكويت الكويتي، الشرطة العراقي، تشرين السوري".