نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الهلال يحصد جائزة الأفضل في غرب آسيا

منذ ساعة
1628
1
الهلال يحصد جائزة الأفضل في غرب آسيا

ماجد محمد (صدى):
فاز نادي الهلال، بقب أفضل فريق في منطقة غرب آسيا عن شهر نوفمبر الماضي، بتصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، بشكل رسمي فوز الهلال بلقب الأفضل خلال نوفمبر الماضي بناء على التصويت الجماهيري، حيث حصل الزعيم على أعلى نسبة تصويت بـ 42.02% .

ويأتي فريق الفيصلي الأردني في المرتبة الثانية بـ 20.26%، والرمثا الأردني ثالثا والشرطة العراقي رابعا، والكويت الكويتي خامسا، والاتحاد في المركز السادس بنسبة 4.19% من إجمالي عدد الأصوات.

وفي وقت سابق، فتح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي، باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل ناد في منطقة غرب آسيا عن شهر نوفمبر الماضي بناء على أهمية النتائج والألقاب التي تحققت على مختلف الأصعدة، أمام 9 أندية، وهم: "الهلال، الاتحاد، الرمثا الأردني، الفيصلي الأردني، العين الإماراتي، المحرق البحريني، الكويت الكويتي، الشرطة العراقي، تشرين السوري".

الهلال
الاتحاد الآسيوي
جائزة الأفضل في غرب آسيا

التعليقات

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 عدد التعليقات : 3317
منذ 21 دقيقة
منذ تأسيسة وهو الافظل في غرب القارة ومن يقول خلاف ذلك يشرب من البحر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مسافات
الله واكبر وصلت الى المشكلة وينك من زمان
مسافات
السياسيون في لبنان مساكين مسيرين لا يملكون من امرهم شيئا
مسافات
قضي الامر مهما ارتفعت نسبة الكلام المجاني
كبير وزعيم وعميد وعالمي أكبر قارات العالم
لو يجيبون أشهر مدرب في العالم سنذيقهم المر ولن تقوم لهم قائمة وستبقى، الآسيوية صعبة قوية يا بنو خرقة
مسافات
امر طبيعي !! تقنية العصر

أخر الأخبار

مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف
مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف
منذ 3 دقائق 1287
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني تعلن عن وظائف شاغرة
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 13 دقيقة 1393
‏وفاة أول مريض بريطاني بمتحور اوميكرون
‏وفاة أول مريض بريطاني بمتحور اوميكرون
منذ 18 دقيقة 1290
بالفيديو.. وزير الصحة: افتتاح 10 مستشفيات في عدد من المناطق
بالفيديو.. وزير الصحة: افتتاح 10 مستشفيات في عدد من المناطق
منذ 24 دقيقة 1441
أجويرو يعلن اعتزاله لكرة القدم
أجويرو يعلن اعتزاله لكرة القدم
منذ 39 دقيقة 1470
بالفيديو.. وزير التعليم: هدفنا تطوير الموارد تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030
بالفيديو.. وزير التعليم: هدفنا تطوير الموارد تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030
منذ 43 دقيقة 1469
"الدهام للساعات" تعلن عن توفر وظائف شاغرة
"الدهام للساعات" تعلن عن توفر وظائف شاغرة
منذ 49 دقيقة 1447
بالفيديو..القبض على 5 أشخاص بعد هروبهم من مركز للضبط الأمني في الظهران
بالفيديو..القبض على 5 أشخاص بعد هروبهم من مركز للضبط الأمني في الظهران
منذ 53 دقيقة 1581
موظفة تتهم مديرها باغتصابها داخل فندق
موظفة تتهم مديرها باغتصابها داخل فندق
منذ 58 دقيقة 1005
الهلال يحصد جائزة الأفضل في غرب آسيا
الهلال يحصد جائزة الأفضل في غرب آسيا
منذ ساعة 1628