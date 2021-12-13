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شاهين: استفزاز النصر للهلاليين بفحص كورونا أمر غير مرغوب به

منذ ساعة
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شاهين: استفزاز النصر للهلاليين بفحص كورونا أمر غير مرغوب به

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي منار شاهين على طلب إدارة نادي النصر بإجراء فحص كورونا للاعبي فريقه و الهلال قبل مباراة الديربي الخميس القادم.

وقال شاهين "يعد فحص كورونا مسؤولية الاتحادات وليست مسؤولية إدارات الاندية،ونادي النصر هو نادي رياضي وليس مركز صحي، ويجب أن يعمل كل شخص في تخصصه".

وأضاف: "محاولة استفزاز الهلاليين بهذه الطريقة أمر غير مرغوب فيه إطلاقا، عام 2015 النصر كان بطل الدوري وقوي فنيًا جحفلي سجل هدف في الدقيقة 119 وانتصر الهلال على النصر المدجج بالنجوم وكذلك فاز عليه بضربات الجزاء في المباراة الأخيرة بدوري أبطال آسيا".

ووجه شاهين للنصر قائلا "يا أعزائي النصراويين لا تصحو المارد الهلالي، صدقني إن صحى هذا المارد راح يكتسح الكل خلوه نايم أفضل للجميع".

النصر
الهلال
فحص كورونا

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10382
منذ 39 دقيقة
رأيي الخاص ***

لا يوجد أسفزاز بل حق مشروع ****

النصر يبغي يمحمي لاعبيه وكذلك الهلال من حقهم المطالبة بنفس الشئ ***!!!

حماية اللاعبين أهم من المنافسة وخلوا عنكم التعصب **
العالمية جبتها بيدية 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
العالمية جبتها بيدية 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 عدد التعليقات : 3317
منذ 38 دقيقة
عادي يفحص لاعبين الهلال كورونا ولكن يستعد الفقراوية للدعس كما حصل وطردناهم خارج دوري أبطال آسيا وحطمنا حلمهم على رؤسهم الفارغة والآسيوية صعبة قوية يا بنو فقر وخرقة
مسافات
مسافات عدد التعليقات : 749
منذ 9 دقائق
الحمد لله

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أحدث التعليقات

مسافات
الله واكبر وصلت الى المشكلة وينك من زمان
مسافات
السياسيون في لبنان مساكين مسيرين لا يملكون من امرهم شيئا
مسافات
قضي الامر مهما ارتفعت نسبة الكلام المجاني
كبير وزعيم وعميد وعالمي أكبر قارات العالم
لو يجيبون أشهر مدرب في العالم سنذيقهم المر ولن تقوم لهم قائمة وستبقى، الآسيوية صعبة قوية يا بنو خرقة
مسافات
امر طبيعي !! تقنية العصر

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