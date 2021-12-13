شاهين: استفزاز النصر للهلاليين بفحص كورونا أمر غير مرغوب به

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي منار شاهين على طلب إدارة نادي النصر بإجراء فحص كورونا للاعبي فريقه و الهلال قبل مباراة الديربي الخميس القادم.
وقال شاهين "يعد فحص كورونا مسؤولية الاتحادات وليست مسؤولية إدارات الاندية،ونادي النصر هو نادي رياضي وليس مركز صحي، ويجب أن يعمل كل شخص في تخصصه".
وأضاف: "محاولة استفزاز الهلاليين بهذه الطريقة أمر غير مرغوب فيه إطلاقا، عام 2015 النصر كان بطل الدوري وقوي فنيًا جحفلي سجل هدف في الدقيقة 119 وانتصر الهلال على النصر المدجج بالنجوم وكذلك فاز عليه بضربات الجزاء في المباراة الأخيرة بدوري أبطال آسيا".
ووجه شاهين للنصر قائلا "يا أعزائي النصراويين لا تصحو المارد الهلالي، صدقني إن صحى هذا المارد راح يكتسح الكل خلوه نايم أفضل للجميع".