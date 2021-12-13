باحثون يحذرون من الزواج في عمر 23 عامًا

أميرة خالد (صدى):
آجرى باحثون استطلاع رأي، شمل 52 شخصا متزوجا (نساء ورجال)، ووجدوا أن 45%. من المطلقين صرحوا أن الزواج في سن مبكرة هو سبب انفصالهم.
وأوضحت الباحثة شيلبي ب.سكوت وفريقها البحثي، أن 45% من الأشخاص الذين شملهم البحث قالوا إن الزواج في سن مبكرة جدا كان سببا مساهما في طلاقهم؛ حيث ذكر الفريق البحثي إن "عمرك في حفل الزفاف يمكن أن يكون سبب مشاكل في المستقبل".
وأشار الفريق إلى أن الأشخاص الذين اعتبروا، في الاستطلاع، أن الزواج في سن مبكرة هو سبب انفصالهم، كان متوسط أعمارهم 23 عاما عند الزواج، قائلين أنهم عرفوا شركاءهم لفترة قصيرة فقط ثم قرروا الزواج، مشيرين إلى أنهم "لو قاموا بتأخير الزواج لفترة أطول، لنجحت علاقتهم".