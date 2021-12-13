نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ارتفاع استخدام المواطنين للإنترنت إلى 92.5 %

منذ ساعتين
1548
1
ارتفاع استخدام المواطنين للإنترنت إلى 92.5 %

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للأحصاء، عن ارتفاع نسبة استخدام المواطنين السعوديين للإنترنت إلى 92.5 % في 2021، وذلك بحسب نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2021، والذي نفذ في الربع الثاني من هذا العام.

وأوضحت نتائج المسح ارتفاعا في نسبة استخدام الأفراد للإنترنت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة إلى 93% بارتفاع قدره 1.8% مقارنة بعام 2020، حيث بلغت نسبة استخدام الذكور 94.4%، والإناث 90.8%، فيما بلغت نسبة استخدام غير السعوديين للإنترنت حوالي 93.6%، في حين بلغت نسبة نفاذ الأسرة للإنترنت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة 96.3%.

وذكرت أن نسبة مشاركة الأفراد في شبكات التواصل الاجتماعي والمهني خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بلغت 93.9% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، كما بلغت نسبة الأفراد الذين قاموا بشراء سلع وخدمات عن طريق الإنترنت خلال نفس الفترة 53.0% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، فيما بلغت نسبة الشراء للذكور 49.79%، وللإناث 58.0%.

وأشارت إلى أن نسبة الأفراد الذين قاموا بمعاملات حكومية عن طريق الإنترنت وصلت إلى 83.8% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ المعاملات من الذكور بلغت 89%، ومن الإناث 75.8%، كما بلغت 87.0% للسعوديين، و79.5% لغير السعوديين.

المملكة
مواطنين
الإنترنت
الهيئة العامة للإحصاء

التعليقات

مسافات
مسافات عدد التعليقات : 751
منذ 11 دقيقة
امر طبيعي !! تقنية العصر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مسافات
الله واكبر وصلت الى المشكلة وينك من زمان
مسافات
السياسيون في لبنان مساكين مسيرين لا يملكون من امرهم شيئا
مسافات
قضي الامر مهما ارتفعت نسبة الكلام المجاني
كبير وزعيم وعميد وعالمي أكبر قارات العالم
لو يجيبون أشهر مدرب في العالم سنذيقهم المر ولن تقوم لهم قائمة وستبقى، الآسيوية صعبة قوية يا بنو خرقة
مسافات
امر طبيعي !! تقنية العصر

أخر الأخبار

مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف
مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف
منذ 3 دقائق 1282
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني تعلن عن وظائف شاغرة
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 13 دقيقة 1383
‏وفاة أول مريض بريطاني بمتحور اوميكرون
‏وفاة أول مريض بريطاني بمتحور اوميكرون
منذ 18 دقيقة 1289
بالفيديو.. وزير الصحة: افتتاح 10 مستشفيات في عدد من المناطق
بالفيديو.. وزير الصحة: افتتاح 10 مستشفيات في عدد من المناطق
منذ 23 دقيقة 1434
أجويرو يعلن اعتزاله لكرة القدم
أجويرو يعلن اعتزاله لكرة القدم
منذ 39 دقيقة 1470
بالفيديو.. وزير التعليم: هدفنا تطوير الموارد تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030
بالفيديو.. وزير التعليم: هدفنا تطوير الموارد تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030
منذ 43 دقيقة 1469
"الدهام للساعات" تعلن عن توفر وظائف شاغرة
"الدهام للساعات" تعلن عن توفر وظائف شاغرة
منذ 49 دقيقة 1447
بالفيديو..القبض على 5 أشخاص بعد هروبهم من مركز للضبط الأمني في الظهران
بالفيديو..القبض على 5 أشخاص بعد هروبهم من مركز للضبط الأمني في الظهران
منذ 53 دقيقة 1581
موظفة تتهم مديرها باغتصابها داخل فندق
موظفة تتهم مديرها باغتصابها داخل فندق
منذ 58 دقيقة 1002
الهلال يحصد جائزة الأفضل في غرب آسيا
الهلال يحصد جائزة الأفضل في غرب آسيا
منذ ساعة 1616