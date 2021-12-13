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صاعقة تضرب سفينة على الشاطئ
منذ ساعة
712
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التعليقات
كلام من القلب
عدد التعليقات : 16
منذ 34 دقيقة
نحن لا شيء مقارنة بالخالق وقوته !
we are nothig
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أحدث التعليقات
dfs
عاد الى ارض اجداده بالحجاز
khalid
نعم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ...ارهقتنا البدل المالي والضرائب
khalid
نعم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ...ارهقتنا البدل المالي والضرائب
كلام من القلب
نحن لا شيء مقارنة بالخالق وقوته ! we are nothig
زائر
مشكلة النصر تدخلات محمد شنوان العنزي إعلاميا من خلال البرنامج الفاشل اكشن يادوري الذي يستضيف الفاشلين إعلاميا والتحدث والتدخل في شئون الاندية ونصب نفسه...
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