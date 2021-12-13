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إقامة مزاد علني لبيع سيارات تشليح بجمرك الطوال

منذ ساعة
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إقامة مزاد علني لبيع سيارات تشليح بجمرك الطوال

علي القحطاني (صدى):
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك⁩ عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات تشليح وبضائع منوعة في جمرك البطحاء.

وأوضحت الهيئة الضوابط والاشتراطات لدخول للمزاد وتضمنت دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و إخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة.

واشترطت أيضا دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% علاوة على قيمة البيع، و يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة من الميناء خلال 5 أيام، كما سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية، و يشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك للحضور ودخول المزاد.

التعليقات

أحمد يحيى أحمد علوان
أحمد يحيى أحمد علوان عدد التعليقات : 22
منذ ساعة
فوق الطوال وأسفل جمرك البطحاء

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dfs
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khalid
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