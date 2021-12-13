نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. تامر حسني يرقص مع ابنته تاليا على المسرح

منذ 8 ساعات
1466
1
شاهد.. تامر حسني يرقص مع ابنته تاليا على المسرح

أميرة خالد (صدى):
فاجأت تاليا ابنة الفنان المصري تامر حسني على المسرح أثناء غنائه في أقوى حفلاته بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، حيث أحتضنها ورقصا سويا.

وقدّم تامر حسني خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته، إذ غنى عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير “خليك فولاذي” والأغنية التي طرحها مؤخرًا "صعبة".

وحقق تامر حسني أكبر حضور جماهيري بحضور 20 ألف شخص، حيث بحضر الآلاف من طلاب الجامعة وجمهوره، الذين حرصوا على التوافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

مصر
تامر حسني
تاليا
ابنة تامر حسني
الأغنيات

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10772
منذ 16 دقيقة
ماشاء الله كبرت ربنا يحفظها

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
ماشاء الله كبرت ربنا يحفظها
نجاة محمد
اوكية
نجاة محمد
احسنتم و مبروك للاتحاد
خالد
يوم وضعوا الضريبة كان القرار سريع و يوم تحسن الوضع يقول ننظر في الأمر يمكن على 2030 أو 2040 عاد أنت و حظك
عبود
اخي على الغامدي هم يقصدون اللي ياخذونه من سائق التاكسي عشان يعمل ذاك اليوم في المطار ما يقصدون الركاب ، الركاب انت وشطارتك اللي...

أخر الأخبار

وزير الطاقة: العالم مقبل على أزمة طاقة "فيديو"
وزير الطاقة: العالم مقبل على أزمة طاقة "فيديو"
منذ 4 دقائق 1052
بالفيديو "بوكا جونيورز" يواصل تدريبه استعدادا لكأس ماردونا ضد برشلونة غدا
بالفيديو "بوكا جونيورز" يواصل تدريبه استعدادا لكأس ماردونا ضد برشلونة غدا
منذ 10 دقائق 1131
"7 مليون ريال " حكم قضائي نهائي لصالح "الاتحاد" بسبب الإساءات التي تعرض إليها
"7 مليون ريال " حكم قضائي نهائي لصالح "الاتحاد" بسبب الإساءات التي تعرض إليها
منذ 25 دقيقة 1349
بالفيديو.. الجدعان: منهجية جديدة للميزانية لا تضع توقعات مستقبلية لأسعار النفط
بالفيديو.. الجدعان: منهجية جديدة للميزانية لا تضع توقعات مستقبلية لأسعار النفط
منذ 27 دقيقة 1185
وزير الرياضة : إتاحة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الرياضي لأول مرة من خلال منصة نافس (فيديو)
وزير الرياضة : إتاحة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الرياضي لأول مرة من خلال منصة نافس (فيديو)
منذ 38 دقيقة 1176
ضبط شخص تباهى بحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية في الرياض 
ضبط شخص تباهى بحيازته سلاحًا ناريًا ومبالغ مالية في الرياض 
منذ 45 دقيقة 1187
"الهريفي" : أوعدكم سأطلع بمساحة مع "حمد الله"
"الهريفي" : أوعدكم سأطلع بمساحة مع "حمد الله"
منذ 52 دقيقة 1387
شاهد.. وزير التموين المصري لأحد العاملين داخل الجناح السعودي:"خسرتك تمرتين"
شاهد.. وزير التموين المصري لأحد العاملين داخل الجناح السعودي:"خسرتك تمرتين"
منذ ساعة 1305
"الأرصاد" تكشف تفاصيل الحالة الجوية الممطرة على مناطق المملكة
"الأرصاد" تكشف تفاصيل الحالة الجوية الممطرة على مناطق المملكة
منذ ساعة 1362
الاتحاد يتلقى صدمة جديدة بإصابة أحد نجومه
الاتحاد يتلقى صدمة جديدة بإصابة أحد نجومه
منذ ساعة 1444