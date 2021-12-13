شاهد.. تامر حسني يرقص مع ابنته تاليا على المسرح

أميرة خالد (صدى):
فاجأت تاليا ابنة الفنان المصري تامر حسني على المسرح أثناء غنائه في أقوى حفلاته بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، حيث أحتضنها ورقصا سويا.
وقدّم تامر حسني خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته، إذ غنى عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير “خليك فولاذي” والأغنية التي طرحها مؤخرًا "صعبة".
وحقق تامر حسني أكبر حضور جماهيري بحضور 20 ألف شخص، حيث بحضر الآلاف من طلاب الجامعة وجمهوره، الذين حرصوا على التوافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.