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شاهد.. المفكر محمد الحسيني بالزي الوطني بعد منحه الجنسية السعودية

منذ 5 ساعات
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شاهد.. المفكر محمد الحسيني بالزي الوطني بعد منحه الجنسية السعودية

الرياض (صدى):
ظهر المفكر محمد علي الحسيني وهو يرتدي الزي الوطني بعد حصوله مؤخرًا على الجنسية السعودية مقدما البيعة والطاعة لولاة الأمر من أجل خدمة المملكة.

وقال الحسيني إنه وصل إلى العاصمة الرياض، اليوم مؤكدا على أن المملكة خير مكان، وطهّرها الله وقدّس ثراها.

وأضاف أن الرياض عاصمة القرار والريادة والسياسة، والنهضة الاقتصادية والثقافة، قبلنا تراب أرض طهرها الله وقدس ثراها،وخير مكان وأشرف ولاة.

وتابع : نقدم بين أيديهم البيعة والطاعة، لنكون عند حسن ظنهم بنا، وفقنا الله لتحمل المسؤولية وخدمة وطننا المملكة.

الرياض
الجنسية السعودية
الزي الوطني
محمد الحسيني

التعليقات

dfs
dfs عدد التعليقات : 307
منذ 3 ساعات
عاد الى ارض اجداده بالحجاز
القرنيs@s@عآآآآقرهم..........👍😎
القرنيs@s@عآآآآقرهم..........👍😎 عدد التعليقات : 1
منذ 22 دقيقة
لاتقدح بااهل الحجاز ياdfs
اهل الحجاز ماعلمنا منهم الا خيرا فهم اهل السنة والجماعه

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
سمعني صيييياااااحك ياطاقيه
عبده كلاتع.
خريجين وخريجات من ١٥ سنه ينتظرون التوظيف ولاأحد من المسئولين فكر فيهم. لاحول ولا قوة الا بالله.
عبده كلاتع.
خريجين وخريجات من ١٥ سنه ينتظرون التوظيف ولاأحد من المسئولين فكر فيهم. لاحول ولا قوة الا بالله.
عبده كلاتع.
خريجين وخريجات من ١٥ سنه ينتظرون التوظيف ولاأحد من المسئولين فكر فيهم. لاحول ولا قوة الا بالله.
عبده كلاتع.
خريجين وخريجات من ١٥ سنه ينتظرون التوظيف ولاأحد من المسئولين فكر فيهم. لاحول ولا قوة الا بالله.

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