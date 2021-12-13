شاهد..مدير أعمال أحلام يتغزل بها والفنانة تحذره

أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو الفنانة الإماراتية، أحلام، وهي ترتدي الحجاب برفقة مدير أعمالها، نايف اليوسف، الذي غازلها لذلك، عقب عودتها من حفل في الرياض .
وظهرت أحلام وهى تجلس في المقعد الخلفي للسيارة، وتتحدث إلى مدير أعمالها، نايف، حيث ردت حول إبداعها في الحفل الغنائي الذي أقامته في الرياض قائلة: "نايف اليوم مو أبدعت فقط أنا غنيت من قلبي .. لأن صدق الأميرة ريما بنت طلال هي من أكثر الداعمين لي منذ بداياتي فأحبها وغنيت لها من أقصى قلبي".
وعلق نايف على حديث الفنانة أحلام، قائلًا لها: "طالعة تهبلين بالحجاب!"، لترد عليه قائلة: "نايف ترى مبارك يسمعك (في إشارة إلى زوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري) .. مبارك شوف نايف ويش يقول .. عندكياه عندكياه".
وأرفقت الفيديو بإشارة لحساب زوجها قائلة: "لو مبارك سمع نايف يا ويله".