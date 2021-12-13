نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد..مدير أعمال أحلام يتغزل بها والفنانة تحذره

منذ ساعة
1228
2
شاهد..مدير أعمال أحلام يتغزل بها والفنانة تحذره

أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو الفنانة الإماراتية، أحلام، وهي ترتدي الحجاب برفقة مدير أعمالها، نايف اليوسف، الذي غازلها لذلك، عقب عودتها من حفل في الرياض .

وظهرت أحلام وهى تجلس في المقعد الخلفي للسيارة، وتتحدث إلى مدير أعمالها، نايف، حيث ردت حول إبداعها في الحفل الغنائي الذي أقامته في الرياض قائلة: "نايف اليوم مو أبدعت فقط أنا غنيت من قلبي .. لأن صدق الأميرة ريما بنت طلال هي من أكثر الداعمين لي منذ بداياتي فأحبها وغنيت لها من أقصى قلبي".

وعلق نايف على حديث الفنانة أحلام، قائلًا لها: "طالعة تهبلين بالحجاب!"، لترد عليه قائلة: "نايف ترى مبارك يسمعك (في إشارة إلى زوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري) .. مبارك شوف نايف ويش يقول .. عندكياه عندكياه".

وأرفقت الفيديو بإشارة لحساب زوجها قائلة: "لو مبارك سمع نايف يا ويله".

أحلام
زوج أحلام
نايف اليوسف
مدير أعمال أحلام
أحلام بالحجاب

التعليقات

???
??? عدد التعليقات : 111
منذ 39 دقيقة
سبحان الله هل هذه السعادة ؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18884
منذ 36 دقيقة
اهتمت الفنانات والمطربات بالبنى التحتية والفوقية فأصبحن عصريات ومودرنات وأورجينالات.. وسبحان مقسم الأرزاق على العباد..

فالمال جمال عند البذل والوفاء

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
هذا خلاص انتهى على قول اخواننا المصريين مخوة مفلسع،،، من أيام ما جاب الخرقة وانا غاسل يدي بس الحين استفحلت حالتة وإلى الله المشتكى
Zoolعالمي
رجعو الشلهوب هههههههههههههه مثل بطوله شبك قطر
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
الآسيوية صعبة قوية
Zoolعالمي
ماحد درى عنه يغيب او يلعب
زعيم اااسيا
صاير مهرج ابو خرقه نسبة الاستيعاب عنده بعد ركزت البليهي تتدهورت والخميس راح نكمل هدم مشروعهم واعذارهم تحكيم من الان

أخر الأخبار

تجيك المصايب
تجيك المصايب
منذ 12 دقيقة 297
قصة باب الضعوف بقصر الشمسية التاريخي: "كان مقصد للمحتاجين"
قصة باب الضعوف بقصر الشمسية التاريخي: "كان مقصد للمحتاجين"
منذ 18 دقيقة 1295
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان
منذ 23 دقيقة 1451
سبب إغلاق ونتر وندرلاند اليوم
سبب إغلاق ونتر وندرلاند اليوم
منذ 37 دقيقة 1624
شاهد.. تامر حسني يرقص مع ابنته تاليا على المسرح
شاهد.. تامر حسني يرقص مع ابنته تاليا على المسرح
منذ 42 دقيقة 642
إصابة امرأة إثر حريق اندلع في شقة سكنية بالرياض
إصابة امرأة إثر حريق اندلع في شقة سكنية بالرياض
منذ 47 دقيقة 1363
شاهد.. المفكر محمد الحسيني بالزي الوطني بعد منحه الجنسية السعودية
شاهد.. المفكر محمد الحسيني بالزي الوطني بعد منحه الجنسية السعودية
منذ 51 دقيقة 2049
"الغذاء والدواء": نرصد توفر مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية لدى المنشآت
"الغذاء والدواء": نرصد توفر مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية لدى المنشآت
منذ 52 دقيقة 1229
فتاة تنجو من تحت سكة القطار
فتاة تنجو من تحت سكة القطار
منذ 57 دقيقة 370
شاهد..مدير أعمال أحلام يتغزل بها والفنانة تحذره
شاهد..مدير أعمال أحلام يتغزل بها والفنانة تحذره
منذ ساعة 1228