بوتين: عملت سائق تاكسي بعد الانهيار السوفيتي

وكالات (صدى):
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه عمل سائق سيارة تاكسي لتدبير أمور معيشته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
وقال بوتين إن تفكك الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثة عقود لا يزال يشكل "مأساة" بالنسبة إلى "غالبية المواطنين".
وجاء ذلك وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "ريا نوفوستي" هذه التعليقات الأحد بالاستناد الى مقتطفات من فيلم وثائقي جديد أنتجته قناة "تشانل وان" الروسية عنوانه "روسيا: التاريخ الحديث".
وأضاف الرئيس الروسي : "بالنتيجة، ما الذي يعنيه انهيار الاتحاد السوفيتي؟ إنه انهيار روسيا التاريخية تحت اسم الاتحاد السوفيتي".
ويذكر أن بوتين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي شعر بحالة من الذعر، وفي إحدى المرات وصف هذا الانهيار بأنه "أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين".