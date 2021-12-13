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بوتين: عملت سائق تاكسي بعد الانهيار السوفيتي

منذ ساعة
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بوتين: عملت سائق تاكسي بعد الانهيار السوفيتي

وكالات (صدى):
كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه عمل سائق سيارة تاكسي لتدبير أمور معيشته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وقال بوتين إن تفكك الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثة عقود لا يزال يشكل "مأساة" بالنسبة إلى "غالبية المواطنين".

وجاء ذلك وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "ريا نوفوستي" هذه التعليقات الأحد بالاستناد الى مقتطفات من فيلم وثائقي جديد أنتجته قناة "تشانل وان" الروسية عنوانه "روسيا: التاريخ الحديث".

وأضاف الرئيس الروسي : "بالنتيجة، ما الذي يعنيه انهيار الاتحاد السوفيتي؟ إنه انهيار روسيا التاريخية تحت اسم الاتحاد السوفيتي".

ويذكر أن بوتين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي شعر بحالة من الذعر، وفي إحدى المرات وصف هذا الانهيار بأنه "أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين".

 

روسيا
بوتين
الرئيس الروسي
الاتحاد السوفيتي

التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
اسعد حق اصابع الزمن عدد التعليقات : 37
منذ 54 دقيقة
صااااز ...
وكان كداد طاقسي اصفر على خط جيزان ...صنعاء
احمد
احمد عدد التعليقات : 13
منذ 20 دقيقة
صااااز ...
وكان كداد طاقسي اصفر على خط جيزان ...صنعاء

أحسن خط في العالم لكن تشبيهك بعيد

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أحدث التعليقات

الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
هذا خلاص انتهى على قول اخواننا المصريين مخوة مفلسع،،، من أيام ما جاب الخرقة وانا غاسل يدي بس الحين استفحلت حالتة وإلى الله المشتكى
Zoolعالمي
رجعو الشلهوب هههههههههههههه مثل بطوله شبك قطر
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
الآسيوية صعبة قوية
Zoolعالمي
ماحد درى عنه يغيب او يلعب
زعيم اااسيا
صاير مهرج ابو خرقه نسبة الاستيعاب عنده بعد ركزت البليهي تتدهورت والخميس راح نكمل هدم مشروعهم واعذارهم تحكيم من الان

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