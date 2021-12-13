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اهل العقول في راحه
منذ ساعتين
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التعليقات
رااايق
عدد التعليقات : 10380
منذ ساعة
تحس أنه مهوي **!!!! ههههههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
هذا خلاص انتهى على قول اخواننا المصريين مخوة مفلسع،،، من أيام ما جاب الخرقة وانا غاسل يدي بس الحين استفحلت حالتة وإلى الله المشتكى
Zoolعالمي
رجعو الشلهوب هههههههههههههه مثل بطوله شبك قطر
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
الآسيوية صعبة قوية
Zoolعالمي
ماحد درى عنه يغيب او يلعب
زعيم اااسيا
صاير مهرج ابو خرقه نسبة الاستيعاب عنده بعد ركزت البليهي تتدهورت والخميس راح نكمل هدم مشروعهم واعذارهم تحكيم من الان
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