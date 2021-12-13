شاهد.. مهيرة عبدالعزيز تؤدي مناسك العمرة

أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو، الفنانة والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، خلال أداء مناسك العمرة.
وظهرت النجمة الإماراتية، مرتدية عباءة سوداء حيث علقت علي الصور قائلة "الحمد لله … ربنا كتبلي أسوي عمرة اليوم الفجر قبل ساعات ما أطلع على المطار.
وأضافت : اللهم تقبل منا صالح الأعمال. عمرة مقبولة وذنب مغفور ان شاء الله. ساعات جميلة كلها روحانية قضيتها في الحرم المكي اليوم. اللهم لا تحرمنا من زيارة بيتك.
وكانت مهيرة عبد العزيز إحدى بطلات استعراض" جو البنات" الأغنية الافتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة مع الفنانة ميس حمدان ومحمد رمضان وريدوان ونعمان بلعياشي.