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جمال الصورة يتحدث وكرم الضيافة فيها ليس مستغرب من أهله

منذ 14 ساعة
2031
1
جمال الصورة يتحدث وكرم الضيافة فيها ليس مستغرب من أهله
احتفال
الضيافة
القهوة العربية
خبر في صورة
صورة جميلة

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15159
منذ ساعة
هذه الصورة عبارة عن لوحة فنية جميلة جدا جدا..

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أحدث التعليقات

سامي الراقي
اخس يا الزهراني المغزل المفروض تشجع نادي العين في قريتكم مو تطبل الزعيق يا غزله
الشهاب
رتبو البطوله للفقر ،بس فريق منحوس مع اسهل نسخه في تاريخ المسابقه ماقدر عليها ،مو كفو للبطولات كفو فقط للبكائيات ،والي يقول الزعيم انطرد...
عبدالرحمن
انا من كان يعزك ولحين يافهد خربت سمعتك بيدك ترا مطلعك وعرفوك ناس لا نصر احترم عقول الناس يارجل
واضح ***وصريح
هذه الصورة عبارة عن لوحة فنية جميلة جدا جدا..
ابو محمد
اطلع منها وتزين الأمور..

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