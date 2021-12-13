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العنزي: الشيخ والغامدي يهربان من واقع الاتفاق والشباب بالحديث عن النصر

منذ ساعة
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العنزي: الشيخ والغامدي يهربان من واقع الاتفاق والشباب بالحديث عن النصر

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي محمد العنزي على الانتقادات التي طالت بيان النصر الذي أُصدر السبت الماضي احتجاجًا على التحكيم في مباراة الطائي التي أُقيمت في الجولة الرابعة والمؤجلة بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال العنزي "أنا ضد كثرة البيانات وضد خروج رئيس نادي النصر مسلي آل معمر والتحدث إلا بعد تحسن النتائج ", مشيرا إلى أن الحديث في الوقت الحالي ضد الإدارة .

وأضاف "محمد الشيخ رياضي مهم ويتحدث دائما عن الرياضة في المنطقة الشرقية وعمل بنادي الاتفاق ولكن يستهويه النصر دائما فهو يهرب من واقع الرياضة بالشرقية ونادي الاتفاق الذي يعشقه إلى نادي النصر"

وتابع "الهروب للنصر هل هو طوق نجاة ام طوق الشهرة, فالبعض يحاول التصيد على النصر ", مضيفا "محمد الشيخ لم أراه يناقش واقع الأندية في المنطقة الشرقية ، أو النتائج المتردية للاتفاق، أبو بيع القادسية للاعبين وأين ذهبت أموال اللاعبين ولم يستثمرها النادي ".

وأكد العنزي أن تركي الغامدي يهرب من واقع الشباب الذي غاب عن البطولات منذ فترة طويلة ، وغائب عن الدوري من 2012 بالحديث عن النصر.

النصر
المنطقة الشرقية
محمد الشيخ
محمد العنزي

التعليقات

هواوي
هواوي عدد التعليقات : 3282
منذ 34 دقيقة
سطحة / 05000000000
طريق الدمام - الرياض
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10379
منذ 29 دقيقة
خلهم يعبرون عن مشاعرهم ****

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أحدث التعليقات

رااايق
حسناً ***
رااايق
طيب ***
رااايق
هذا شكله طافيه أنواره ومدرعم *****
نجاة محمد
نقول يا رب يفوز الهلال
نجاة محمد
نقول يا رب يفوز الهلال

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