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بالفيديو.. الصرامي لـ "جارديم": سيلعبون الفرق بـ5 لاعبين لكي تسجل

منذ ساعة
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بالفيديو.. الصرامي لـ "جارديم": سيلعبون الفرق بـ5 لاعبين لكي تسجل

نواف السالم (صدى):
أوضح المتحدث السابق لنادي النصر سعود الصرامي، أن البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق الهلال، قال إن من أسباب التعثر أمام الفيحاء والسقوط في فخ التعادل، هو "أن الفرق الأقل تتكتل أمام مرماها".

وقال الصرامي خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي ": هناك لغة هلالية غريبه وهي أن الأندية تتكتل أمام مرماها للدفاع عن مرماها، وهذا حقها المشروع.

وأضاف : أول من قال ذلك جارديم، وكأنها دعوى للفرق بأن يفتحون مرماها، قائلا : المباريات القادمة سيلعبون الفرق بـ5 لاعبين لكي تسجل ونستمتع بفيلم هندي جديد.

 

النصر
الهلال
سعود الصرامي
الفيحاء
جارديم

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10379
منذ 9 دقائق
حسناً ***

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أحدث التعليقات

رااايق
حسناً ***
رااايق
طيب ***
رااايق
هذا شكله طافيه أنواره ومدرعم *****
نجاة محمد
نقول يا رب يفوز الهلال
نجاة محمد
نقول يا رب يفوز الهلال

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