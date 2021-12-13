نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تطوير طائرة لنقل الركاب لأي مكان خلال ساعة

منذ 6 ساعات
1876
1
تطوير طائرة لنقل الركاب لأي مكان خلال ساعة

وكالات (صدى):
يعمل مهندسون في الصين على تطوير طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت، حتى تكون قادرة على نقل الركاب إلى أي مكان في العالم خلال ساعة واحدة فقط؛ حيث اختبر فريق بحثي نموذجًا أوليًا لمحرك تفوق سرعته سرعة الصوت.

ويأمل الفريق البحثي أن يعمل في نهاية المطاف على تشغيل طائرة بطول 45 مترًا، بحيث تكون قادرة على حمل ما يصل إلى 10 ركاب بسرعات عالية، فيما قاد هذه جهود الفريق البحثي البروفيسور تان هويجون، وزملاؤه في جامعة نانجينج للملاحة الجوية والملاحة الفضائية في جيانجسو، واختبروا النموذج الأولي للمحرك في نفق هوائي.

وتأتي الطائرة المقترحة بأجنحة دلتا، وستسافر بسرعة تعادل 5 أضعاف سرعة الصوت بسبب تصميمها، الذي يعتمد على فكرة التسعينيات من قبل مينج هان تانج، كبير المهندسين السابقين في برنامج ناسا فائق الصوت، كما تستخدم الطائرة ذات المرحلتين (TSV) محركين منفصلين بدون أجزاء متحركة على جانبي الطائرة، وهذا يسمح لها بالتبديل إلى أوضاع السرعة العالية للحصول على مزيد من السرعة.

 

الصين
طائرة
سرعة الصوت
فريق بحثي
نقل ركاب

التعليقات

مسافات
مسافات عدد التعليقات : 750
منذ 15 دقيقة
الى أي مكان في العالم وخلال ساعة !!ربما

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مسافات
الله واكبر وصلت الى المشكلة وينك من زمان
مسافات
السياسيون في لبنان مساكين مسيرين لا يملكون من امرهم شيئا
مسافات
قضي الامر مهما ارتفعت نسبة الكلام المجاني
كبير وزعيم وعميد وعالمي أكبر قارات العالم
لو يجيبون أشهر مدرب في العالم سنذيقهم المر ولن تقوم لهم قائمة وستبقى، الآسيوية صعبة قوية يا بنو خرقة
مسافات
امر طبيعي !! تقنية العصر

أخر الأخبار

مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف
مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف
منذ 3 دقائق 1275
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني تعلن عن وظائف شاغرة
الشركة المتحدة للتأمين التعاوني تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 13 دقيقة 1382
‏وفاة أول مريض بريطاني بمتحور اوميكرون
‏وفاة أول مريض بريطاني بمتحور اوميكرون
منذ 17 دقيقة 1289
بالفيديو.. وزير الصحة: افتتاح 10 مستشفيات في عدد من المناطق
بالفيديو.. وزير الصحة: افتتاح 10 مستشفيات في عدد من المناطق
منذ 23 دقيقة 1434
أجويرو يعلن اعتزاله لكرة القدم
أجويرو يعلن اعتزاله لكرة القدم
منذ 38 دقيقة 1470
بالفيديو.. وزير التعليم: هدفنا تطوير الموارد تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030
بالفيديو.. وزير التعليم: هدفنا تطوير الموارد تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030
منذ 43 دقيقة 1469
"الدهام للساعات" تعلن عن توفر وظائف شاغرة
"الدهام للساعات" تعلن عن توفر وظائف شاغرة
منذ 48 دقيقة 1447
بالفيديو..القبض على 5 أشخاص بعد هروبهم من مركز للضبط الأمني في الظهران
بالفيديو..القبض على 5 أشخاص بعد هروبهم من مركز للضبط الأمني في الظهران
منذ 53 دقيقة 1581
موظفة تتهم مديرها باغتصابها داخل فندق
موظفة تتهم مديرها باغتصابها داخل فندق
منذ 58 دقيقة 1001
الهلال يحصد جائزة الأفضل في غرب آسيا
الهلال يحصد جائزة الأفضل في غرب آسيا
منذ ساعة 1616