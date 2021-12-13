تطوير طائرة لنقل الركاب لأي مكان خلال ساعة

وكالات (صدى):
يعمل مهندسون في الصين على تطوير طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت، حتى تكون قادرة على نقل الركاب إلى أي مكان في العالم خلال ساعة واحدة فقط؛ حيث اختبر فريق بحثي نموذجًا أوليًا لمحرك تفوق سرعته سرعة الصوت.
ويأمل الفريق البحثي أن يعمل في نهاية المطاف على تشغيل طائرة بطول 45 مترًا، بحيث تكون قادرة على حمل ما يصل إلى 10 ركاب بسرعات عالية، فيما قاد هذه جهود الفريق البحثي البروفيسور تان هويجون، وزملاؤه في جامعة نانجينج للملاحة الجوية والملاحة الفضائية في جيانجسو، واختبروا النموذج الأولي للمحرك في نفق هوائي.
وتأتي الطائرة المقترحة بأجنحة دلتا، وستسافر بسرعة تعادل 5 أضعاف سرعة الصوت بسبب تصميمها، الذي يعتمد على فكرة التسعينيات من قبل مينج هان تانج، كبير المهندسين السابقين في برنامج ناسا فائق الصوت، كما تستخدم الطائرة ذات المرحلتين (TSV) محركين منفصلين بدون أجزاء متحركة على جانبي الطائرة، وهذا يسمح لها بالتبديل إلى أوضاع السرعة العالية للحصول على مزيد من السرعة.