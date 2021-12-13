بالفيديو.. السديس: لولا الذنوب لما فرت سحابتنا ولا ابتلينا بإجداب

مكة المكرمة (صدى):
أم المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس, خلال صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام حيث ألقى خطبة أوصى فيها المسلمين بتقوى الله عز وجل وطاعته وعدم معصيته.
وقال قضيلته "إن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا في كتابه الكريم أن سبب هلاك الأمم قبلنا هو الذنوب والعصيان قال جل ثناؤه :﴿ كدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾، كما أنه كما من المقرر عند المؤمن أنه ما من بلاء يحلُّ بالمسلمين إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة".
وأضاف أن الجدب وقلة المطر إنذار، ولولا الذنوب لما فرت سحابتنا ولا ابتلينا بإجداب و إعسار والجدب عم بلادا كان يقطنها مزن السحاب كمثل الظل في الدار.
ودعا فضيلته المسلمين الإخلاص في العبادة ولزوم السنة والجماعة والوسطية والإعتدال والبعد عن الذنوب والمعاصي وإجتناب والتساهل في حقوق العباد وتعزيز مجالات القدوة والنزاهة وأحذروا الفساد والتعدي على الأموال العامة والخاصة وإنتزاعها بالبهت والإحتيال.