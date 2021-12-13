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طالبة أزهرية تجتاز اختبارًا بتلاوة القرآن غيبًا باتقان كامل في 10 ساعات

منذ ساعتين
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طالبة أزهرية تجتاز اختبارًا بتلاوة القرآن غيبًا باتقان كامل في 10 ساعات

القاهرة (صدى):
تمكنت ‏هاجر سعد السعيد طالبة بكلية الدراسات الإسلامية بالأزهر في الدقهلية بمصر، من اجتياز اختبارًا في تلاوة القرآن الكريم غيبًا باتقان كامل في جلسة واحدة لمدة 10 ساعات؛ لينشر أستاذها إشادته فخرًا واعتزازًا بها.

وكانت قد أجريت التصفية النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده "فتيات"، والتي تنظمها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وذلك ببيت شباب الأزهر بمدينة 15 مايو بمصر، برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأكدت الطالبات الفائزات على سعادتهن بتكريمهن اليوم، كما لفتن إلى أن هذا التكريم يشكل أكبر حافز لهن لكى يتمكن من تمثيل الأزهر ورفع اسمه عاليا في جميع المحافل.

مصر
الأزهر
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طالبة أزهرية
اتقان كامل

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10379
منذ ساعة
ما شاء الله **
7UP
7UP عدد التعليقات : 3282
منذ 30 دقيقة
ماشاء الله تبارك الرحمن
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

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أحدث التعليقات

رااايق
حسناً ***
رااايق
طيب ***
رااايق
هذا شكله طافيه أنواره ومدرعم *****
نجاة محمد
نقول يا رب يفوز الهلال
نجاة محمد
نقول يا رب يفوز الهلال

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