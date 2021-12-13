بالفيديو.. التويجري: إذا خسر النصر أمام الهلال سيكون أسوأ موسم في التاريخ

ماجد محمد (صدى):
توقع الناقد الرياضي ماجد التويجري، كيف ستكون وقع الخسارة على النصر أو على الهلال في ديربي الرياض الخميس المقبل المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة دوري المحترفين.
وقال التويجري خلال حديثه في برنامج " كورة روتانا " إن الهلال منافس دائم على كل البطولات وباقي الأندية متحركين.
وأضاف : الهلال مصطلح واقعي بأرقامه وتواريخه، والتنافس بين الهلال والنصر صعب ويدخل في تعصب أعمى بين الإعلامين وخاصة قنوات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن النصر ينزف ولا يستطيع جميع الأطباء في كرة القدم إيقاف هذا النزيف، موضحًا أن النصر إذا خسر أما الهلال سيكون اسوء موسم في تاريخ الرياضة ورئيس النادي سيعلن استقالته.
وتابع : لو حقق النصر الانتصار سيخفي عيوب كثيرة وإذا خسر الهلال فهو يستطيع أن يداوي جروحه عكس النصر، الذي يعاني من مشاكل عديدة.