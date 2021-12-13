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بالفيديو.. التويجري: إذا خسر النصر أمام الهلال سيكون أسوأ موسم في التاريخ

منذ ساعة
1574
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بالفيديو.. التويجري: إذا خسر النصر أمام الهلال سيكون أسوأ موسم في التاريخ

ماجد محمد (صدى):
توقع الناقد الرياضي ماجد التويجري، كيف ستكون وقع الخسارة على النصر أو على الهلال في ديربي الرياض الخميس المقبل المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة دوري المحترفين.

وقال التويجري خلال حديثه في برنامج " كورة روتانا " إن الهلال منافس دائم على كل البطولات وباقي الأندية متحركين.

وأضاف : الهلال مصطلح واقعي بأرقامه وتواريخه، والتنافس بين الهلال والنصر صعب ويدخل في تعصب أعمى بين الإعلامين وخاصة قنوات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن النصر ينزف ولا يستطيع جميع الأطباء في كرة القدم إيقاف هذا النزيف، موضحًا أن النصر إذا خسر أما الهلال سيكون اسوء موسم في تاريخ الرياضة ورئيس النادي سيعلن استقالته.

وتابع : لو حقق النصر الانتصار سيخفي عيوب كثيرة وإذا خسر الهلال فهو يستطيع أن يداوي جروحه عكس النصر، الذي يعاني من مشاكل عديدة.

 

النصر
الهلال
تركي العجمة
التويجري
النصر والهلال

التعليقات

الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية
الزعيم كبير القارة 8 بطولات آسيوية عدد التعليقات : 3306
منذ 19 دقيقة
ولو فاز كانت في نضرهم بطولة،، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

???
معروف فين تروح الميزانية
اسعد حق اصابع الزمن
بالمختصر الممل المفيد... وقلتها الف مره... هناك جنسيات من الاجانب هي من شفطت ثروات اقتصاد البلد... اضافه لما ذكرت هناك الزيود.. اخراجهم لرأس المال...
زعيم للأبد
يارب لطفك وعفوك وغفرانك ’ اللهم أنزل علينا الغيث ولاتجعلنا من القانطين
كلام من القلب
انشهد بالله ان كلامها كفووو .. بعض الجهلة والمتخلفين والمتبلدين اللي ما عندهم لا احساس ولا شعور ولا ضمير مايصدقون على الله ويستغلون تواضع...
العميد والزعيم عينان برأس لأنهم عالميين
خذو للعبم 2 من الا 4 طالعين من العميد وحطوها في المفضلة؟ بإستثناء الصحفي الي ماله حظ في الخروج من النادي.!!

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