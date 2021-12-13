إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

أميرة خالد (صدى):
في أول ظهور لها بعد وفاة والديها، نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم صورة لها من داخل الحرم المكي.
واكتفت علقت إيمي سمير غانم بالتعليق على الصورة قائلة: "الحمدلله"، وذلك بعد فترة حداد طويلة على والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.
وكان أخر ظهور لبنات الراحل سمير غانم، كان للفنانة الشابة دنيا سمير غانم، أثناء تسلمها تكريم والديها خلال حفل افتتاح الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري.
يذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم كانت مسلسل "نيللي وشريهان" مع شقيقتها دنيا سمير غانم.