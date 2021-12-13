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إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

منذ ساعة
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إيمي سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

أميرة خالد (صدى):
في أول ظهور لها بعد وفاة والديها، نشرت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم صورة لها من داخل الحرم المكي.

واكتفت علقت إيمي سمير غانم بالتعليق على الصورة قائلة: "الحمدلله"، وذلك بعد فترة حداد طويلة على والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

وكان أخر ظهور لبنات الراحل سمير غانم، كان للفنانة الشابة دنيا سمير غانم، أثناء تسلمها تكريم والديها خلال حفل افتتاح الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري.

يذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم كانت مسلسل "نيللي وشريهان" مع شقيقتها دنيا سمير غانم.

الحرم المكي
مناسك العمرة
ايمي سمير غانم
سمير غانم
دلال عبدالعزيز

التعليقات

ابوالعرب
ابوالعرب عدد التعليقات : 1209
منذ 21 دقيقة
تقبل الله منا ومنك ومن جميع المسلمين والمسلمات

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أحدث التعليقات

???
معروف فين تروح الميزانية
اسعد حق اصابع الزمن
بالمختصر الممل المفيد... وقلتها الف مره... هناك جنسيات من الاجانب هي من شفطت ثروات اقتصاد البلد... اضافه لما ذكرت هناك الزيود.. اخراجهم لرأس المال...
زعيم للأبد
يارب لطفك وعفوك وغفرانك ’ اللهم أنزل علينا الغيث ولاتجعلنا من القانطين
كلام من القلب
انشهد بالله ان كلامها كفووو .. بعض الجهلة والمتخلفين والمتبلدين اللي ما عندهم لا احساس ولا شعور ولا ضمير مايصدقون على الله ويستغلون تواضع...
العميد والزعيم عينان برأس لأنهم عالميين
خذو للعبم 2 من الا 4 طالعين من العميد وحطوها في المفضلة؟ بإستثناء الصحفي الي ماله حظ في الخروج من النادي.!!

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