بالفيديو.. شيرين تتحدث عن زواجها مرة أخرى: "لو ربنا كتبهالنا"

القاهرة (صدى):
تحدثت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب عن إمكانية زواجها مرة أخرى ، وسبب حلاقة شعرها، بعد ظهورها بشكلها الجديد في حفلتها الأخيرة بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات.
وقالت شيرين "لما بحس إن عندي اكتئاب بشيل شعري، على قد الحدث خفيته، والمرة دي الموضوع كان قاسي شوية, زينة الست شعرها، بس أنا مجنونة محدش يقلدني".
وعن احتمالية ظهورها مرة أخرى بفستان زفاف أوضحت شيرين "مش عارفة.. لو ربنا كتبهالنا هتحصل".
وأضافت شيرين عبدالوهاب: "الألبوم ان شاء الله هايكون مفاجأة للجمهور بس هانزله أغانى منفردة على فترات لأن فكرة نزول الألبوم كامل مرة واحدة أصبح موضة قديمة، وان شاء الله هايكون في سينما وتليفزيون".