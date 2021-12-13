صور ترصد استعداد إيران لإطلاق صاروخ فضائي محتمل

طهران (صدى):
كشفت صور لأقمار صناعية، عن استعداد إيران لإطلاق صاروخ نحو الفضاء، وذلك تزامنا مع المفاوضات في فيينا بشأن اتفاقها النووي.
والتقطت شركة "بلانيت لابز إنك" صورًا رصدت نشاطًا بقاعدة الإمام الخميني الفضائية في السهوب الصحراوية بمحافظة سمنان، على مسافة نحو 240 كيلومترا جنوب شرق طهران.
وأظهرت الصور مركبة دعم متوقفة بجانب قنطرة بيضاء عملاقة عادة ما يكون بها صاروخ على منصة الإطلاق.
وكانت مركبة الدعم هذه ظهرت في صور أقمار صناعية أخرى في الموقع قبيل عمليات إطلاق.
كما بينت الصور رافعة هيدروليكية مزودة بمنصة سكة حديدية شوهدت أيضا قبل عمليات إطلاق سابقة ويرجح استخدامها في نقل وتحريك صواريخ.
اقرأ أيضا