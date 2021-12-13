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صور ترصد استعداد إيران لإطلاق صاروخ فضائي محتمل

منذ ساعتين
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صور ترصد استعداد إيران لإطلاق صاروخ فضائي محتمل

طهران (صدى):
كشفت صور لأقمار صناعية، عن استعداد إيران لإطلاق صاروخ نحو الفضاء، وذلك تزامنا مع المفاوضات في فيينا بشأن اتفاقها النووي.

والتقطت شركة "بلانيت لابز إنك" صورًا رصدت نشاطًا بقاعدة الإمام الخميني الفضائية في السهوب الصحراوية بمحافظة سمنان، على مسافة نحو 240 كيلومترا جنوب شرق طهران.

وأظهرت الصور مركبة دعم متوقفة بجانب قنطرة بيضاء عملاقة عادة ما يكون بها صاروخ على منصة الإطلاق.

وكانت مركبة الدعم هذه ظهرت في صور أقمار صناعية أخرى في الموقع قبيل عمليات إطلاق.

كما بينت الصور رافعة هيدروليكية مزودة بمنصة سكة حديدية شوهدت أيضا قبل عمليات إطلاق سابقة ويرجح استخدامها في نقل وتحريك صواريخ.

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الاتفاق النووي
صاروخ ايراني
اقمار صناعية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55916
منذ ساعة
ان شاء الله يرتد عليهم ويدمرهم
البدوي
البدوي عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
إيران نمر من ورق السعودية أفضل منها تسليح وأقوى منها وأكثر منها نفوذ بكثير لا يمكن مقارنة نفوذ السعودية بنفوذ ايران نفوذ السعودية يطغى على نفوذ إيران بكثير السعودية تتعامل مع جميع دول العالم وإيران محصورة في دول معينة بذاتها والسعودية أكبر حضاره من ايران
ابوالعرب
ابوالعرب عدد التعليقات : 1209
منذ 59 دقيقة
ان شاء الله خير

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أحدث التعليقات

اسعد حق اصابع الزمن
بالمختصر الممل المفيد... وقلتها الف مره... هناك جنسيات من الاجانب هي من شفطت ثروات اقتصاد البلد... اضافه لما ذكرت هناك الزيود.. اخراجهم لرأس المال...
زعيم للأبد
يارب لطفك وعفوك وغفرانك ’ اللهم أنزل علينا الغيث ولاتجعلنا من القانطين
كلام من القلب
انشهد بالله ان كلامها كفووو .. بعض الجهلة والمتخلفين والمتبلدين اللي ما عندهم لا احساس ولا شعور ولا ضمير مايصدقون على الله ويستغلون تواضع...
العميد والزعيم عينان برأس لأنهم عالميين
خذو للعبم 2 من الا 4 طالعين من العميد وحطوها في المفضلة؟ بإستثناء الصحفي الي ماله حظ في الخروج من النادي.!!
ط 🍹🍹🍹
إللي راحوا فيها صح هم مستفيدين الضمان الاجتماعي لا دخل ثابت عندهم ولا مساعدات جمعيات خيرية تجيهم ولا أي شي ... كان الله في...

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